Rekordilist taastuvenergia vähempakkumist juhib Austria firma

Pakkumuste maht ületab vähempakkumises fikseeritud mahtu 2,7 korda ning taastuvelektri pakkumiste hinnavahemik on vahemikus 18,99-45 eurot megavatt-tunni kohta.

Toetuse maksmisel arvestatakse pakutud hinnast maha vastava tunni elektrituru börsihind ehk kõige madalama esitatud pakkumise puhul hakkab tootja toetust saama juhul, kui elektriturul langeb tunnihind alla 18,99 euro.

Kõige odavama pakkumise tegi Austria firmale Enery Österreich GmbH kuulub Enery Estonia, mis pakub erinevate pakkumistega 50 gigavatt-tunni päikseenergia garanteeritud müügitulumääraks 18,99 eurot megavatt-tunnist ning teise 50 gigavatt-tunni hinnaks 19,77 eurot megavatt-tunnist.

19,77 eurost hinda pakuvad ka Enery Estoniale kuuluvad Rummu Päikesepark ja Congsolar ning 19,80 eurot megavatt-tunnist veel üks Enery Estonia 10 gigavatt-tunnine päikesepark.

Vähempakkumise korraldaja Eleringi teatel saavad esialgsete andmete kohaselt võimaluse toetuseks pakkujad, kelle hinnapakkumine garanteeritud müügitulu osas jääb alla 34,90 euro megavatt-tunni kohta.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimäe sõnul näitab vähempakkumine, et huvi uute tootmisvõimsuste rajamise vastu on suur. "Laekunud pakkumised viitavad, et uusi elektrijaamu saab rajada ka ilma garanteeritud toetuseta," ütles ta.

Edasi kontrollitakse pakkumuste vastavust nõuetele ning siis kinnitab valitsus toetuse saajana need, kes on nimekirjas jätkuvalt esimesed ka pärast sisulise kontrolli läbimist.

Tingimuste järgi maksab riik toetust kuni 20 eurot megavatt-tunnist ja üle 45-eurose elektribörsi tunnihinna korral tootjale toetust ei maksta.

Edukad pakkujad peavad taastuvelektri tootmist alustama hiljemalt 2026. aasta algusest. Toetust on võimalik saada 12 aasta jooksul.