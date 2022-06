Venemaa teatas Krimmi veevarustuse taastamisest

Vene kaitseminister teatas teisipäeval, et Krimmiga on taastatud veevarustus Põhja-Krimmi kanali kaudu. Ukrainlased peatasid Krimmi varustamise veega 2014. aastal, kui Venemaa Krimmi annekteeris. Enne Krimmi annektsiooni pärines 85 protsenti poolsaare veest 1957. aastal rajatud Põhja-Krimmi kanalist. Kanalisse jõuab vesi omakorda Dnepri jõest Hersoni oblastis.

Veeblokaadi osana rajas Ukraina kanalile tõkkeks nii liivakottidest valle kui ka betoontõkkeid, mille venelased veebruaris alanud täiemahulise sõja alguses õhku lasid. Alates 2014. aastast on Põhja-Krimmi kanal olnud oluline vaidluskoht Ukraina ja Venemaa vahel ning enne ulatusliku sõja puhkemist selle aasta veebruaris peeti seda üheks võimalikuks tulevase sõja ajendiks. Eesti välisluureamet märkis oma 2021. aasta raportis, et Krimmi mageveega varustamise probleemis püüdis Venemaa näidata ohvrit süüdlasena, heites Ukrainale ette Krimmi varustava veekanali sulgemist 2014. aastal.

Ukrainas tegutseva Globaaluuringute keskuse Strategy XXI president Mõhhailo Gontšar sõnas 2020 Põhja-Krimmi kanali kohta, et see on ainuke kestlik värske vee varude allikas, mis on hädavajalik Krimmi tööstus- ja põllumajandusettevõtete täiemahuliseks töötamiseks ning erinevalt gaasi ja elektrivarustusest on veevarustuse mitmekesistamine Krimmis võimatu.

Krimmis elas enne Vene-Ukraina sõja algust peaaegu 2,5 miljonit inimest. Venemaa püüdis Krimmi varustamise probleemi 2018. aastal valminud Kertši silla ehitamisega leevendada, kuid selle mõju Krimmi mageveekriisile oli marginaalne.