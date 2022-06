Mölder: Reformierakond käib Ansipi sissetallatud rada

Mölder kommenteeris Ansipi hinnangut, et Reformierakond poleks pidanud Keskerakonnaga üldse valitsust tegema, vaid eelistama kohe võimuliitu Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga.

"Reformierakond käib jätkuvalt Andrus Ansipi sissetallatud rada - väiksema partneri arvelt elamine ja reetmine on oravate DNA-sse sisse kirjutatud. Reformierakond teeb koalitsioone ainult isiklikust kasust lähtuvalt. Niipea, kui partner selja sirgu ajab ja oma põhimõtete eest seisab, tuleb teha kiire adjöö. Nii oli see Ansipi ajal ja sama mustrit järgib ka Kaja Kallas. Koalitsioonipartneri hülgamine on sama kindel kui aamen kirikus ja selle koha peal ei tasu tulevikku silmas pidades illusioone luua," ütles Mölder.

"Andrus Ansipi väide, nagu oleksid Jüri Ratas ja Tanel Kiik käitunud valitsuses vastutustundetult, on muidugi absurdne. Just Keskerakonna eestvedamisel on alandatud aktsiise, et vähendada piirikaubandust ning hoida elektri- ja kütusehinnad taskukohasemad. Erakorralised penisonitõusud on käinud ainult koos Keskerakonnaga valitsuses olles. Jüri Ratase esimene valitsus taastas koostöö keskvalitsuse ja omavalitsuste vahel, mis oli pärast Ansipi valitsuse kärpeid muutunud peaaegu olematuks. Lisaks lõi Keskerakond tükkideks Reformierakonna pühaks lehmaks ristitud maksusüsteemi, mis oli selgelt ajale jalgu jäänud. Tõstsime tulumaksuvaba miinimumi ja sidusama ühiskonna nimel tekitasime vastavalt sissetulekule astmed," lisas ta.

Mölderi sõnul meeldib Ansipile endisi ja istuvaid peaministreid õpetada. "Alles hiljuti kritiseeris ta tugevalt Kaja Kallast selle eest, et too ei suuda piisavalt tugev valitsusjuht olla ning lahendamata on energiakriisi ja koroonalevikuga seotud probleemid. Murekohtade lahendamisel on Reformierakond aga kitsi oma inimesi hädas aitama. Ka senine koalitsioon alustas oma perioodi kärpega. Ühiskond aga ei mõistnud, miks on vaja kulusid kokku hoida just laste huvihariduse, kaitse- ja päästevaldkonna ning transpordisektori arvelt. Reformierakond lähtub jätkuvalt Kaja Kallase loogikast, et riik ei pea inimest aitama ning parim elekter on kokkuhoitud elekter," rääkis Mölder.

"Kui Andrus Ansipil on päriselt soov midagi Eesti jaoks teha, siis oleks aeg jätta töö Euroopa Parlamendis ning tulla valitsusse või naasta parlamenti ja hakata otsima ühisosa erinevate erakondade vahel. Praegu meenutab Andrus Ansipi jutt kangesti kibestunud vanamehe torisemist, kus ainult tema ajal oli taevas sinisem," lisas ta.