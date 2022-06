Reinsalu: Isamaa pole praegust suppi keetnud, aga vastutus on pandud meile

Isamaa aseesimees Urmas Reinsalu ei avaldanud teisipäeva õhtul "Esimeses stuudios", kas erakond soovib minna uude valitsusse pigem Keskerakonna ja EKRE või Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga. Reinsalu märkis, et Isamaa pole praegust võimukriisi tekitanud, kuid vastutus selle lahendamise eest on just neil.

Reinsalu sõnul ei ole Isamaa salamahti juba Keskerakonna ja EKRE-ga koalitsiooni loomises kokku leppinud.

"Meil mingisuguseid vaibaaluseid või kardinataguseid kokkuleppeid ei ole. See tuli meile ka üsnagi üllatavalt, et see valitsus niisuguse võimsa pauguga pärast pikka vindumist, mis kestis tegelikult ju pool aastat, lõhki läks. Ja praegu üldiselt on see sant seis üsna sant, et niisuguses olukorras valitsuskriis poole aasta suhteliselt töövõimetu valitsusega saabus," rääkis ta.

Reinsalu hinnangul näitas Kallase otsus Keskerakonna ministrid lahti lasta seda, et kui varem oli valitsus sisuliselt töövõimetu, siis nüüd kukkus see ka formaalselt kummuli.

"Formaalselt on meil olukord, kus meil ei ole tegelikult valitsuskriisi põhiseaduse mõttes, kuna valitsus on ametis, poliitilis-faktiliselt üleminekuvalitsus, vähemusvalitsus, aga valitsuskriisi formaalselt ei ole, on poliitiline kriis, riigijuhtimise kriis ja see on kindlasti kehv olukord," lisas ta.

Reinsalu ütles, et Isamaa eesmärk pole igal tingimusel valitsusse saada ning valikut kaalutakse lähtuvalt oma poliitilistest põhimõtetest.

"Me langetame küpse valiku. Me ei tee seda ühtki parlamendierakonda alavääristades," sõnas ta.

Ta kinnitas, et Isamaa jaoks on koalitsiooni valimine põhimõtteline valik, mitte võimutehnoloogiline valik.

"Küsimus on selles, et meie ei ole seda suppi kokku keetnud. Nüüd on tegelikult kogu see vastutus mõneti psühholoogiliselt pandud meie õlgadele. Ja eks me peame selle vastutuse väärilised olema. Aga mis on oluline, et me tahame küpsema käekirjaga kui see senine, hiljutine, varasem valitsemiskäekiri on olnud, neid probleeme lahendada. Meie jaoks pole küsimus venitamises, aga meie jaoks on ka oluline küsimus, et otsustel peab olema uus kvaliteet selleks, et nad oleksid efektiivsemad ja töötaksid," rääkis Reinsalu.