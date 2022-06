Hispaania parlament arutab prostitutsiooni keelustamist

Hispaania Sotsialistlik Partei tegi 2021. aasta sügisel ettepaneku prostitutsiooni keelustamiseks Hispaanias. Nüüd arutatakse võimalikku keeldu Hispaania parlamendis. Väljapakutud meetmete hulgas on karmid karistused meestele, kes seksi ostavad ning kupeldamise veelgi karmim karistamine, vahendab Reuters.

Sotsialistliku Partei juht ja Hispaania peaminister Pedro Sanchez soovib seksi ostmise keelustamise ettepanekuga kaitsta eelkõige prostitutsiooni ohvritest naisi ning ei plaani seega kriminaliseerida seksteenuse pakkumist.

Sotsialistid, kes on Hispaanias vähemusvalitsuses koos vasakäärmusliku Unidas Podemos erakonnaga, soovivad kupeldamise eest määrata pikemaid vanglakaristusi ning eemaldada seadusest nõue tõestada sekstöötaja suhtes ärakasutava suhte olemasolu.

Hispaania naisõiguslased on prostitutsiooni keelustamise küsimuses lõhenenud. Prostituutide ja inimkaubaks sattunud naistega tööd tegev organisatsioon Medicos del Mundo peab ettepanekut sammuks õiges suunas, kuid akadeemikutest koosnev Antigona toob välja põrandaaluse ja reguleerimata prostitutsiooniga kaasnevad riskid. Hinnanguliselt 80-90 protsenti Hispaania prostituutidest on sisserändajad Ladina-Ameerikast, Ida-Euroopast ja Aafrikast, vahendas Vice Euroopa Migrantsekstöötajate Õiguste ja Heaolu Edendamise Võrgustiku (European Network for the Promotion of Rights and Health Among Migrant Sex Workers) hinnangut.

Prostitutsioon dekriminaliseeriti Hispaanias 27 aastat tagasi. Hispaanias on palju bordelle, mitmed neist tegutsevad hotellide või muude majutusettevõtetena. Seksuaalne väärkohtlemine ja kupeldamine on ametlikult keelatud.