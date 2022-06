Niinistö sõnul lubas Erdogan toetada Soome NATO taotlust

Soome esitas NATO liikmeks astumise taotluse 18. mai Brüsselis. Liitumisprotsess on muutunud keeruliseks kuna Türgi on sellele vastu seisnud. Niinistö ütles Ilta-Sanomate ajalehele, et Türgi president Tayyip Erdogan väljendas 4. aprilli telefonivestluses selgelt toetust Soome NATO-taotlusele. Niinistö sõnul ütles Erdogan telefonis, et Türgi vaatab taotlusele otsa positiivselt.

Toetav sõnum saadi ka Soome välisministri Pekka Haavistoni ja tema Türgi ametikaaslase Mevlüt Cavufogluni telefonivestlusest, mille raames Türgi kinnitas, et ei hakka blokeerima Soome NATO-taotlust.

Niinistö sõnul on Türgi ettearvamatu, kuid protsessiga loodetakse kiirelt edasi liikuda.