ERR-i veebikanal Jupiter jõuab antenni kaudu teleritesse üle Eesti

Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) veebikanal Jupiter on alates kolmapäevast tänu Levira hübriid-TV-le nähtav ka katuse- või toaantenni abil, eelduseks on internetiühenduse olemasolu.

Jupiter hübriid-TV vaatamiseks on vaja kas katuse- või toaantenni, hübriid-TV võimekusega telerit ning internetiühendust. "Tänu hübriid-TV lahendusele saab Jupiteri mitmekülgne ja huvitav sisu kättesaadavaks veelgi suuremale hulgale Eesti inimestest," ütles ERR-i juhatuse liige Toomas Luhats.

Värske Turu-uuringute AS-i küsitluse põhjal on antenniga digilevi vaatajaid 207 000, neist 122 000 on uuema, HD-formaadi vaatajad. Digilevi katab kogu Eesti territooriumi ning on efektiivseim meetod telepildi kohaletoomisel.

Levira juhatuse liige Veiko Sepp selgitas, et enamik praegu müügil olevatest teleritest on HbbTV funktsiooniga juba varustatud. Samuti on viimase viie aasta jooksul ostetud telerid hübriid-TV võimekusega.

Hübriid-TV abil saab lisaks Jupiterile järelvaadata ETV, ETV2, ETV+ saateid, sarju ja uudiseid, samuti saab näha lisakanaleid. Hübriid-TV abil saab suurelt ekraanilt näha ka ERR-i uudisteportaali, kuulata ühtekokku 26 Eesti raadiot, vaadata tele- ning raadiokava ja ilmaennustust.

Hübriid-TV on vaatamiseks ei ole vaja laadida rakendust ega hankida lisaseadmeid.

"Kui kõik tingimused on täidetud, siis võib minna telekanalile 5 või vajutada teleripuldil punast nuppu ja nautida hübriid-TV võimalusi," sõnas Sepp.