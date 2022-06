Riigi gaasivaru hankele laekus pakkumusi vaid kümnendiku katmiseks

Valitsus andis energiakriisiga toime tulemiseks on Varude Keskusele ülesande hankida 1 teravatt-tunnine gaasivaru. Hanke korraldus oli keeruline ning esimesele hankele laekus pakkumusi vaid 100 gigavatt-tunnile.

Varude keskuse juhatuse liikme Priit Ploompuu sõnul näitab pakkumiste tulemus, et Balti riikide ja Soome gaasiturg on äraootaval seisukohal.

"Balti riikide ja Soome piirkonnas on vaba gaasi praegu vähe ning kuna välistasime varusse Vene päritolu uue gaasi soetamise, oli hanke korraldamine juba ette keeruline ülesanne. Konkureerime turul defitsiitse kauba pärast ja see väljendub pakutava gaasi koguses," lausus Ploompuu.

Hankes osalemiseks saadeti kutse 27 ettevõttele ning tingimuste järgi sai teha pakkumisi 25 kuni 1000 gigavatt-tunni gaasi müügiks, mis tuleb üle anda kas Lätis asuvas Inčukalnsi maa-aluses hoidlas või gaasisüsteemis virtuaalselt.

Pakkumuste hinda Eesti Varude Keskus ei avalda.

Maikuus vastu võetud lisaeelarvega eraldas riigikogu 170 miljonit eurot strateegilise gaasivaru moodustamiseks kütteperioodi alguseks.

Varude keskuse kommunikatsioonijuhi Martin Jasko sõnul korraldatakse mahu täis saamiseks veel hankeid, eeldatavalt toimub järgmine juuni lõpus või juuli alguses.

"Väga loodame, et pakkujaid tuleb juurde. Praegu on turg on närviline, gaasi vähe ja ebaselgust piisavalt," ütles Jasko.

Esimesel hankel ostetud gaasi omanikuks saab varude keskus suvekuudel.

"See on pakkuja öelda, millal ta gaasi üle annab. Praeguse hankega ilmselt suvel, aga tingimuseks on enne kütteperioodi algust," sõnas Jasko.

Lisaks EVK poolt moodustatavale riigi strateegilisele gaasivarule soetas Elering tänavu kevadel 105 GWh mahus gaasivaru, mis on mõeldud eelkõige kaitstud tarbijagruppidele (kodumajapidamised ja gaasil töötavad kaugkütte katlamajad) gaasi tagamiseks.