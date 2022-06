Eesti kingib Ukrainale 30 liinibussi

Esimese hooga saadetakse viis bussi Butša piirkonda Kiievi regioonis. Butša on saanud sõjas märkimisväärseid purustusi.

Välisministeerium koostöös transpordiameti ja majandusministeeriumiga saadab Ukrainasse Eestis liiniveo teenuseid pakkunud Iveco bussid, mis on kümme aastat vanad, kuid pärast vajalikku remonti on neil kasutusressurssi piisavalt, et osutada Ukrainas reisijateveo teenust.

"Me tegeleme sellega, et leida võimalus neid busse veel saata. Kas just Butšasse, see veel ei ole kindel, sest Žõtomõri oblast on see, kes on soovinud, et Eesti oleks partnerriik, kes aitaks üles ehitada. Ja me oleme vastanud, et me võtame selle oblasti fookusesse, mis muidugi ei tähenda seda, et me teisi piirkondi ei abista," selgitas välisministeeriumi asekantsler Andres Rundu.