Rootsi peaminister: võtame Türgi muresid väga tõsiselt

Rootsit külastanud NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles, et eesmärk on erimeelsused Türgiga võimalikult kiiresti lahendada ning tervitada Rootsit ja Soomet NATO-s. Rootsi omakorda kinnitas, et võtab Türgi muresid tõsiselt.

"Me võtame Türgi muresid ja julgeolekuküsimusi väga tõsiselt, mis puudutab terrorismivastast võitlust. Meil käivad Türgiga praegu bilateraalsed ja trilateraalsed läbirääkimised," ütles Rootsi peaminister Magdalena Andersson.

"Eesmärk on lahendada need küsimused nii kiiresti kui võimalik, et saaksime tervitada Soomet ja Rootsit NATO-s võimalikult kiiresti. Ma töötan nende teemadega aktiivselt koos Stockholmi, Helsingi ja muidugi meie liitlase Türgiga. Selles kontekstis on Rootsi signaalid terrorisimi ja relvaekspordi küsimustes olulised," rääkis Stoltenberg.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan ütles mai lõpus, et Soome ja Rootsi peavad valima terroristide toetamise ja NATO vahel. Türgilt jah-sõna saamiseks peavad riigid tema sõnul esitlema sellest konkreetseid tõendeid.

Erdogan on öelnud, et liitumine NATO-ga eeldab, et Rootsi tegeleks riigis varjupaiga saanud Kurdi Töölispartei liikmete ja riigipöördes süüdistatava Fethullah Güleni järgijatega. Sama probleem, kuigi vähemal määral, on Türgi hinnangul ka Soome liitumistaotlusega.