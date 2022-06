NATO tippkohtumisel on fookus Baltimaadel

NATO asepeasekretär Mircea Geoană ütles neljapäeval POLITICO Live'i üritusel esinedes, et NATO on valmis Madridis teatama jõulistest ja ajaloolistest otsustest seoses edasise abiga Baltikumile nii õhutõrje kui vägede osas.

Baltimaad soovivad NATO vägede püsivamat kohalolekut.

"Venemaa on jätkuvalt agressiivne ja ettearvamatu mängija Euroopa ja ülemaailmsetes asjades," ütles Geoană.

"Arvud on loomulikult olulised," ütles Geoană, viidates vägedele. "Kuid me vaatame maad, me vaatame õhku, me vaatame merd, kosmost ja küberruumi," ütles ta, samuti seadmete, juhtimis- ja kontrolli, logistika ning kütuse- ja tarneahelate eelpaigutamist."

"Me teeme põhimõttelise muudatuse viisis, kuidas me kaitseme oma idapoolseid riike. Rootsi ja Soome lisandumine annab kogu idatiivale ühtsust Norrast kuni Türgini. See on väga oluline ümberkujundamine," rääkis Geoană.

Geoană kommentaarid kajastavad Saksamaa kantsleri Olaf Scholzi esmaspäeval Vilniuses antud lubadust saata Baltimaadesse rohkem vägesid.