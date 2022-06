Konkurentsiameti hinnangul ei vajaks Isamaa elektrireform riigiabi luba

Isamaa idee järgi peaks väiketarbijal olema võimalus osta elektrit otse tootjalt ilma börsi vahenduseta. Praeguste arvestuste järgi kujuneks sellises paketis megavatt-tunni hinnaks umbes 50 eurot.

"Elektrienergiat pakuks turgu valitsev ettevõte ehk Eesti Energia seaduses sätestatud kohustusena väiketarbijatele alternatiivina börsipaketile ja börsi fikseeritud pakettidele ka börsivälise paketina, mille hind kujuneks tootmiskuludest pluss mõistlikust kasumist. Selle hinnamarginaali kinnitaks konkurentsiamet ja selles paketis hüvitataks CO2 emissiooni kvootide maksumus," lausus Isamaa aseesimees Urmas Reinsalu.

Võimalikud koalitsioonipartnerid Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid eelistavad hinnalae kehtestamist ja otsetoetusi, nagu olid kasutusel möödunud talvel.

"Elektrituru reformil on palju küsimusi – kas seda on võimalik nii kiiresti ära teha ja teiseks, kas sellist riigiabi on üldse võimalik anda, kas CO2 raha saab selleks kasutada ja miks peaks olema ühel elektrimüüjal võimalik saada kompensatsiooni ja teistel mitte," märkis Reformierakonna riigikogu fraktsiooni esimees Mart Võrklaev.

Konkurentsiameti juhi Märt Otsa sõnul lubavad riigiabi reeglid kodutarbijaid toetada.

"Riigiabi reeglid ei ole vastuolus, kui me toetame kodutarbijaid. Igasugune riigipoolne abi kodutarbijatele on lubatud ja see ei vaja isegi riigiabi luba. Kui tahame hakata toetama ettevõtlust, siis sellele on vaja võtta riigiabi luba. Samas reguleeritud hinnaga elektri müük on lubatud ka Euroopa Liidu direktiivi alusel. Muu hulgas 14 liikmesriigis 28-st ühel või teisel kujul elektri hinda reguleeritakse," ütles Ots.

Eesti Energia ei soovinud Isamaa pakutud elektrituru reformi kommenteerida enne, kui see on mingil kujul koalitsioonileppes fikseeritud.