Kuum ilm võib muuta Prantsusmaa parlamendivalimised oodatust loiumaks

Prantsusmaa valijad suunduvad pühapäeval neljandat korda kahe kuu jooksul valimisjaoskondadesse, sest on parlamendivalimiste teine voor.

Parlamendivalimiste esimeses voorus eelmisel pühapäeval olid valijad üsna loiud, osalus oli aegade madalaim, vaid 47 protsenti. Täna loodetakse rohkemat.



Absoluutse enamuse ehk 289 koha võitmine parlamendis on väljakutse nii Emmanuel Macroni paremtsentristlikule ühendusele Ensamble kui ka Jean Luc Melenchoni vasakkoalitsioonile NUPES. Marine Le Peni paremäärmuslik Rahvuspartei väga suurt kohtade arvu püüdma ei lähe.

Uuringufirma Ipsos prognoosib Macroni leeri saagiks kõige rohkem 295 kohta. See tähendab, et iga üksiku õigusakti läbisurumiseks tuleb pidada läbirääkimisi teiste parteidega.

Teisipäeval enne Ukrainasse teele asumist lennuväljal peetud kõnes märkis Macron, et on rahva huvides on anda talle tugev enamus. Miski pole hullem, kui lisada ülemaailmsele korrale Prantsuse korratus, ütles ta.

NUPESi juhtide sõnul reetsid Macroni sõnad tema ülbust ja paanikatunnet. Ja on põhjust, sest esimeses voorus kogus Macroni Ensemble vaid 21 000 häält NUPESist rohkem. Pealegi saavutas NUPES ka ühe minivõidu: neli selle kandidaati valiti esimeses voorus otse parlamenti, ehk nad kogusid üle 50 protsendi häältest. Ensemble saavutas ainult ühe koha. Veel kolmele NUPESi kandidaadile on tagatud võit ka täna, sest mõned nende vastased võtsid sel nädalal oma kandidatuuri tagasi.

Ka Marine Le Pen võitis esimeses voorus 53,9 protsenti häältest, kuid ei täitnud madala valimisaktiivsuse tõttu registreeritud valijate kvooti.

Mida rohkem kohti parlamendis, seda suurem on ka riigipoolne toetus erakondadele. Parlamendirühma künnis 15 kohta toob kaasa rohkem kõneaega puldis, suurema riigi rahastuse lisa-töötajate palkamiseks ja ka õiguse valida paremad tööruumid parlamendis.

Nii nagu eelmiselgi pühapäeval võib täna valimisaktiivsust mõjutada ilm. Nimelt on Prantsusmaa kuumalaine meelevallas. Temperatuur tõuseb suures osas Prantsusmaal 35–40 kraadini, edelas isegi 42 kraadini.

Valimistulemused selguvad õhtul kell 21 Eesti aja järgi.