Kristian Jaani lahkub poliitikast ja Keskerakonnast

Jaani selgitas, et tema eesmärk on olnud kogu aeg pühenduda siseturvalisuse valdkonnale – et turvaline oleks kõigil Eestimaa inimestel ja väärtustatud oleksid need, kes seda tagada aitavad.

"Olen ministrina saanud võrratu kogemuse panustada valdkonda, mis on mulle niivõrd südamelähedane. Eri kriisides olen saanud näha siseturvalisuse valdkonda eri nurkadest. See kõik on olnud suur väljakutse, aga ka võimalus. Tänan Keskerakonna esimeest Jüri Ratast ja kogu erakonda selle usalduse eest," ütles ta.

Poliitikast kavatseb Jaani eemalduda. "Kui minna aasta tagasi, siis Jüri kutsuski mind väga konkreetselt just ministriks, rääkisime ka sellest, kas oleks võimalust hiljem ka poliitikas läbi lüüa, ja tegin ka selle sammu ära (astusin Keskerakonda - toim.), aga minu süda on siiski siseturvalisuse juures," rääkis Jaani ERR-ile.

Kuna kõrged politsei- või siseturvalisuse juhid ei tohi olla erakonna liikmed ja Jaani rihib enda sõnul töökohta avalikus sektoris, siis astus ta Keskerakonnast välja. "Eestis mitmetel vormikandjatel välistab seadus erakondliku kuuluvuse. Samas Soomes võivad politseiametnikud olla ka riigikogu liikmed, selleks ajaks nende teenistussuhe peatatakse," nentis Jaani.

Järgmist töökohta Jaanil veel pole. "Valitsusasutuste juhtide konkursid on tänase valitsuse otsus ja mul on seda raske kommenteerida. Ma hoian silmad lahti (töökoha asjus - toim.) ja siseturvalisuse ala on suur ja lai. See on valdkond, kuhu minu hing ja süda kuuluvad," rääkis Jaani.

"Olen teinud oma väärtustest lähtuvaid otsuseid ja arendanud siseturvalisust. Kuidas olen sellega hakkama saanud, hindavad teised," ütles Jaani.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas tänas Jaanit tehtud töö eest valitsuses. "Kristian Jaani seisis tugevalt oma valdkonna eest, mitte ainult võideldes kärbete vastu ministeeriumi haldusalas, aga suutes ära teha ka vajalikud palgatõusud politseinikele ja päästjatele," rõhutas Keskerakonna esimees.

Samuti väärivad tema sõnul äramärkimist idapiiri ehituse kiirendamine ja tsiviilkaitse arendamine.

Jaani oli 26. jaanuarist 2021 kuni 3. juunini 2022. aastal siseminister Kaja Kallase valitsuses.