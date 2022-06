Päästjad tuletavad reididega meelde lõkke tegemise reegleid

Männiku karjäärid on koht, kuhu meeldib tallinlastel minna selleks, et linnakärast eemal suve nautida.

Päästjad vestlesid seal seltskonnaga, kes oli just grilli süüdanud. Grillima tulnud seltskond lubas hoida grillil silma peal ning lõket mitte teha.

Puude vahel oli näha üsna värskeid lõkkeasemeid.

"Me soovitasime valida paremat pinnast ja et esmased tulekustutusvahendid oleks juures ja et keegi jälgiks keegi ja ei jätaks järelevalveta seda grillimiskohta," rääkis Nõmme päästekomando rühmapealik Erik Kokk.

Rannailm meelitas inimesed ka vette. Päästjatele jäi silma mees, kes näis olevat alkoholijoobes ning oli otsustanud ujuma minna. Sõbrad kutsusid ta tagasi. Seltskond lubas lahkuda ning korduvalt vette kippunud sõbra kaasa viia.

Puude vahel oli üks lõkkekoht juba ettevalmistatud ning ootas süütamist, kuid see jäigi süütamata.

"See on vale lõke ja see ei tohi siin üldse olla. Ma loodan, et nad said aru, et seda lõket nad siin ei tee üldse ja niimoodi me läheme laiali. Me loodame, et nad said aru meist," rääkis Kokk.

"Täna on tuuline. /.../ See soodustab tule levikut hästi kiiresti ja kui sa seda kohe kontrolli alla ei saa, siis läheb kõik suur ala üsna kiiresti," selgitas Kokk.

Rahvast aga aina kogunes. Mõned olid tulnud telgiga, mõned seltskonnad olid katnud peolaua.

"Me tuleme õhtul kindlasti tagasi, kontrollime üle. /.../ Ohutusnõuded on esimene reegel, kuhu te teete lõkke, kui suure te teete lõkke ja vaadake ilma, tuule kiirust ja et oleks tagatud esmased tulekustutusvahendid. /.../ Ärge jätke lõket üksi. Siis läheb kõik korda. Ja valige õige pinnas, kuhu te lõkke teete," rääkis Kokk.