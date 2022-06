Ungari energiafirma piiras mootorikütuse ostmist

MOL teatas, et edaspidi tohib tankida kuni 50 liitrit päevas. Varem oli piirang 100 liitri juures.

Mootorikütust napib, kuna Ungari valitsus kehtestas sügisel nii bensiinile kui ka diislikütusele hinnalae, et ohjeldada inflatsiooni. MOL on kutsunud valitsust üles järk-järgult kaotama hinnalae, mille järgi on 95-oktaanise bensiini ja diislikütuse jaemüügihind 480 forinti ehk 1,2 eurot liitri kohta. Hinnalagi kehtib praeguse seisuga oktoobrini ning Ungari numbrimärgiga autodele.

"Me viisime sisse tankimispiirangu selleks, et tagada varustuskindlus," ütles MOL-i pressiesindaja Piroska Bakos Reutersile.

Ta lisas, et ostjad, kes tangivad kanistritesse, ei saa enam osta kütust hinnalaega.

MOL-i tegevjuht Zsolt Hernadi tõdes, et hinnalae kehtestamine on kaasa toonud selle, et mootorikütust tuleb müüa tugevalt alla turuhinna. Seetõttu on kütuse sissevedu märgatavalt vähenenud, aga nõudlus on suvel nii põllumajandustööde kui ka turismi pärast suurenenud ja ilma kogusepiirangutega kütust ei jätkuks.