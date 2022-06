OTSE kell 11: TAI ja TÜ tutvustavad Eesti rahvastiku vaimse tervise uuringut

Uuringut esitleb Tervise Arengu Instituudi vanemteadur ja vaimse tervise uuringugrupi juht Kenn Konstabel. Uuringu tulemusi kommenteerivad sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, suitsidoloogia ekspert ja sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask ning sotsiaalministeeriumi vaimse tervise poliitika juht Anne Randväli.

Vastused saab näiteks küsimustele:

- Milline on Eesti inimeste vaimse tervise olukord ning kuidas see on muutunud COVID-19 pandeemia jooksul võrreldes pandeemiaeelse ajaga?

- Millised elanikkonna rühmad on vaimse tervise probleemide suhtes enam haavatavad?

- Milliseid võtteid või teenuseid on inimesed kriisiperioodil kasutanud vaimse tervise probleemidega toimetulekuks?

- Mil määral inimesed vaimse tervise toest ja teenustest puudust tunnevad?

- Kuidas seirata vaimse tervise olukorda rahvastikus?