Hispaania saatis Lätti keskmaa õhutõrjesüsteemi

NASAM-i õhutõrjepatarei on Läti õhuväebaasis Lielvardes. Tegemist on Balti regiooni kaitsevõime tugevdamisega, kuna Venemaa alustas veebruaris sissetungi Ukrainasse.

"Hispaania õhutõrjesüsteemi paigutamine Lätti on selge kinnitus, et Läti kaitse ja julgeolek on kogu NATO alliansi huvides," ütles Läti kaitseminister Artis Pabriks.

Koos NASAM-i süsteemiga saabus Lätti ka 85 Hispaania relvajõudude sõdurit, kes liitusid juba umbes 500 Baltikumis viibiva Hispaania sõduriga, vahendas LSM.

Kanada saatis samuti kaks sõjalaeva Läänemerele. Kanada sõjalaevad HMC Kingston ja HMC Summerside lähevad Läänemerele neljaks kuuks. Laevad osalevad kuni oktoobrini mereväe miinitõrjeõppustel.