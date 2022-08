Pevkur ja Pabriks panid paika keskmaa õhutõrje ühishanke esimesed sammud

Kuna Eestil ja Lätil vastav õhutõrjesüsteem puudub, otsustasid riigid juuni lõpus hankida selle ühiselt.

Edasised sammud peavad süsteemide suuruse suhtes paika panema mõlema riigi valitsused. Pevkuri sõnul ei ole kindel, millal seda valitsuses arutama hakatakse, kuid ütles, et see toimub lähinädalatel.

"Täna me oma kolleegiga leppisime kokku, et Eesti on see, kes seda protsessi tehnilise poole pealt veab ja meie riigi kaitseinvesteeringute keskus. Ja teiselt poolt on oluline, et mõlemad valitsused hoiaksid siin enam-vähem ühesugust tempot," rääkis Pevkur "Aktuaalsele kaamerale".

"Ütleme, et Lätil on enam-vähem oma arusaamine. Meil on oma arusaamine, kui palju meil seda võimekust oleks vaja, mis puudutab kaitse ulatust. Teine pool on ka kaitsevõimekus ehk milline süsteem võtta. Neid võimalikke tootjaid on viis kuni seitse maailmas ja eks me nende vahel peame selle valiku tegema," lisas ta.