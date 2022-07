Eesti võib keskmaa õhutõrjesüsteemi saada kolme aastaga

Tänavu varakevadel harjutati Eesti kaitsmist õhutõrjega, kuid seni ei ole keskmaa õhutõrje raketisüsteemi ei Eestis ega Lätis. Balti riikidest on keskmaa õhutõrje siiani vaid Leedul.

Keskmaa süsteemid lasevad kuni 50 kilomeetri kaugusele. Eesti ja Läti keskmaa õhutõrje ühishange annab sõjandusekspertide hinnangul mõlemale riigile sama võime, mis on sõjaolukorras suur eelis.

"Kui me ostame Lätiga need süsteemid koos, siis me saame samad võimed. See annab meile lahinguväljal väga suure eelise. Just seeläbi, et need süsteemid on täielikult ühilduvad, mis annab kogu võimele nii-öelda homogeensuse. Lisaks sellele on meil siis võimalik koostöös Läti kaitseministeeriumiga teostada täiendavad ühishankeid täiendavate rakettide, muude komponentide osas," selgitas riigi kaitseinvesteeringute keskuse side ja radari kategooriajuht Priit Soosaar.

Lisaks saavad Eesti ja Läti seeläbi korraldada ühiseid õppusi. Samuti on koos hanke tegemine riikidele soodsam.

Soosaar rääkis, et kõik ettevalmistustööd hanke läbiviimiseks on tehtud.

Kaitseminister Hanno Pevkur sõnas, et kavatseb valitsusse ostuplaaniga minna lähinädalate jooksul.

"Meie majas on viimased ettevalmistused, tõesti viimased nii-öelda lihvid kabinetimemole tegemisel ja loodame tõesti lähinädalatel. Kui nüüd järgmisel nädalal ei jõua, siis proovime ülejärgmisel, aga igal juhul lähinädalatel läheme vabariigi valitsusse jah sellega," rääkis minister.

Täpsetest rahasummadest on Pevkuri sõnul veel raske rääkida, sest tegemist on rahvusvahelise hankega ja ette on valmistatud mitu erinevat võimalust.

Soosaar ütles, et oluline on rõhutada, et ostma ei minda süsteemi, vaid võimet.

"See tähendab seda, et me anname potentsiaalsetele pakkujatele ette sõjalised ülesanded, kus neil on vaba voli ise pakkuda oma tehniline lahendus, mis aitaks Eesti ja Läti riiki kaitsta õhutõrjesüsteemide näol," ütles Soosaar.

Kaitseministri hinnangul võiks süsteem ideaalis Eestis olemas olla kolme aastaga, kuid kuna tegemist on rahvusvahelise hankega, võib see rohkem aega võtta.