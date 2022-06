Üle 5000 noore jaoks algas malevasuvi

Tallinnas oli sellel aastal ligi 1800 soovijat 1000 kohale. Võrreldes koroonaajaga oli avaldusi natukene vähem.

"Võib-olla see tung oli mõnevõrra väiksem sest nüüd kui taaskord on piirid avatud ja reisida saab, siis on ka rohkem alternatiivne noortel, mida suvel oma vaba ajaga peale hakata," rääkis SA õpilasmalev juht Ott Väli.

Kõige rohkem noori tegutseb malevas heakorratöö valdkonnas. Näiteks mõisates või kalmistutel. Raekoja platsilt läheb kohe bussidesse 500 noort, kelle jaoks algab malev juba esmaspäeval.

Sellel suvel töötab malevarühmades ka ligi kümmekond Ukraina noort.

"Eks nad teevad samu asju mida teisedki malevlased, ega nad teistest ei erine rühmast. Võib-olla jah, suhtlus peab olema mõnes teises keeles, on see siis vene või inglise keeles, aga muidu nad teevad kõike samamoodi nagu meie eesti nooredki," rääkis Väli.

Noored ise on malevasse minemise üle elevil.

"Ma ei kujuta ette oma suve ilma malevata. See oli suur põhjus ja inimesed on väga toredad, nii et miks mitte nautida suve kuskil maakohas tehes tööd," rääkis esmakordne rühmajuht Kristiine Tomson.

Marguse talu teise malevarühma rühmajuht Iris Luige sõnul kutsub malevasuvi lihtsalt igal suvel tagasi. "Tõesti, noored on minu meelest nii-nii ägedad ja see, mis siin toimub… see on tõesti minu meelest täiesti enneolematu," rääkis ta.

Tallinna tuhandest osalejast pooled teevad malevatööd esimest korda.