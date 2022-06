Kuumalaine küpsetab maasikad kiirelt valmis ja viib hinna alla

Kuumalaine on maasikad põldudel nii kiirelt valmis küpsetanud, et maasikakasvatajad on hätta jäämas selle kõige ära korjamisega. Samas tähendab see aga tarbijale odavamat hinda.

Kui nädal tagasi oli veel maasika kilo hind kümne euro ringis, siis esmaspäeval sai Tartu avaturul marju osta märksa väiksema summa eest.

"Hind on langenud. Soodne hind, kasti ostate, 17.50 [eurot]. Kolm viiskümmend kilo," rääkis maasikamüüja Tatjana.

"See on esimene päev, just langetasime täna hommikul. Konkurents on suur, sellepärast. Maasikas on väike, sort on selline. Et keegi ostaks, me ikka langetame hinda," ütles maasikamüüja Timur.

Samal ajal käib maasikapõllul kõige kibekiirem tööaeg, sest järsku tulnud kõrvetav ilm on kõik marjad korraga valmis küpsetanud.

"Hetkel jõuame ära korjata, aga tõesti kõik saab korraga valmis. Mingi hetk tuleb põllul kõigil maha jätta, sest kuumalaine on nii pikk ja mari reageerib väga kiiresti, eriti Polka ja Sonata valmivad väga kiiresti ja üheaegselt," rääkis Laari talu maasikakasvataja Kadri Nebokat.

Nebokati sõnul jääb tänavu esimese klassi marja kilohind viie euro lähedale, aga kuumalaine langetab peamiselt väiksema moosimarja hinda.

"Kui kuumalaine niimoodi jätkub, siis kahjuks ei saa ma lubada pikka hooaega. Poolteist nädalat kuni kaks maksimum. Mida pikem on kuumalaine, seda vähem see mari on kvaliteetne," rääkis Nebokat.

Üle 30 kraadise kuuma käes korjasid esmaspäeval maasikaid ühel lavatsil ukrainlased, teisel äsja jõudnud malevlased. Ikka müts peas ja veepudel kõrval.

"Lavatsi all on päris mõnus aga kui sealt välja tulla siis päike hakkab küll kütma. Praegu on meil õhtune poolik kus töötada, päris päevasel ajal ei saa töötada, liiga kuum on," rääkis malevlane Oskar.