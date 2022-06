Keskkonnaagentuur: juuni jääb tõenäoliselt suve kõige kuumemaks kuuks

Keskkonnaagentuuri ilmaprognooside osakonna juhataja Jüri Joonase sõnul jäävad temperatuuride laed selliseks, nagu need viimastel päevadel olnud on, ehk ligi 32-kraadisteks.

"Kindlasti ei ole välistatud, et kellegi kraadiklaas näitab ka 33 või 34, aga need on pigem mõõdistamiskoha anomaaliad. Temperatuuri mõõdetakse üldiselt looduskeskkonnas kahe meetri kõrgusel, muru kohal. Asfaldi ja kivimajade vahel mitte," rääkis Joonas ERR-ile.

Sünoptikud prognoosivad kuuma käesoleva nädala lõpuni: "Kuumarekordeid ei paista, üle 35 minekut ei ole praegu üldse näha."

Joonase sõnul hakkab tõenäoliselt uuest nädalast päev-päevalt paari kraadi võrra jahedamaks minema.

"Temperatuur kukub ilmselt järgmise nädala keskpaigaks sellise tavapärase 23-kraadise Eesti suveilma juurde," ütles Joonas.

Enne jahedamaks minekut ennustavad sünoptikud aga äikest: "Täna, homme on äikseoht, juba registreeriti esimesed [Võrus]. Tallinna lahe peal on näha saju- ja tõenäoliselt ka äiksepilvede teket, et see võib siin lähitundidel tulla. Pärast äikest viskab temperatuuri korraks tagasi üles," rääkis Joonas teisipäeva ennelõunal.

Kui varem on aasta kõige kuumemad kuud olnud juuli ja august, siis keskkonnaagentuuri ilmavaatluse osakonna hinnangul näib selle aasta kuumus juuniga piirduvat.

Eesti laiuskraadil on võrdlemisi kõrge niiskustase iseloomulik, seetõttu on siinne 30 kraadi inimesele tunduvalt keerulisem kui lõuna pool.

"Meil on niiske kliima, palju metsa ja vett, seepärast ongi nagu saunas," lausus Joonas.

Sünoptikud mõõtsid Eesti seni kõrgeima temperatuuri +35,6 kraadi 1992. aastal Võrus.

Tervise kaitsmine kuuma eest

Perearst Piret Rospu rääkis ERR-ile, et kuum ilm on tõeliselt raske just krooniliste südameveresoonkonna haigustega inimestele.

"Vähemalt vanemaealised ja ka väikelapsed kuumal keskpäeval lihtsalt ei lähegi välja päikese kätte, saati siis veel kuhugi peenra vahele tööd tegema, absoluutselt keelatud," ütles Rospu, "Keset päeva ei ole mingi töö tegemise aeg, vaid on lihtsalt siesta pidamise aeg."

Samuti peab nahka kaitsma UV-kiirguse eest, eriti veekogude ääres, kus kiirgus mitmekordistub ja ärapõlemine on kiire tekkima.

"Higistamisega kaotame vett ja soola ja mõlemaid tuleb asendada," rääkis Rospu, "Juua vett ja veel parem mineraalvett – päris kuuma mitte ja päris külma võibolla ka mitte."

Rospu sõnul ei suurt vahet, mida tarbida, kasvõi soolakurke. Kuid ta ei soovita neid jooke, mis toodavad kehas soojust juurde, nagu alkohol ja kohv.

Ka koduloomadega ei tohiks linnas kuuma aslfalti peal jalutamas käia, sest see võib nende käpad ära põletada.

"Jahutada just seda, kust suur hulk verd läbi voolab: kaelaarterid, oimupiirkond, kaenlaalused, kubemepiirkond," ütles Ropsu, "Kes kannatab, võib panna niiske T-särgi selga. Nooremad, kes palju liiguvad, juuksed märjaks; eakatel labakäed, käsivarred märjaks teha."

Kui kuumarabanduse saanud inimene on teadvusetu, siis tuleb ta panna külili traumaasendisse, kutsuda kiirabi, eemaldada üleliigsed riided ning keha märjaks teha.

Lisaks ütles Ropsu, et lapsevankreid ei tohi kindlasti teki ega linaga kinni katta, sest temperatuur tõuseb seal all väga kõrgele.

Sinivetikas

Terviseameti keskkonnatervise osakonna peaspetsialist Aune Annus-Urmeti sõnul on nii mitmetes siseveekogudes kui ka avamerel juba vetikate õitsenguid näha.

Hetkel on sinivetikate kahtlus Pirita rannas, Verevi rannas ja Peipsi äärses Kallaste ujumiskohas, mille proovide tulemused saabuvad kolmapäevaks.

Annus-Urmeti sõnul näitavad viimased juunikuu proovid, et veekvaliteet on väga hea.

Kuumus suplushooaja pikkust ei mõjuta, see kestab ikka 1. juunist 31. augustini.