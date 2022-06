Uuenduskuuri läbinud Kalevi keskstaadion ootab kasutusluba

Ühtegi üritust ei ole Kalevi keskstaadionil toimunud kolm aastat. Sel ajal on käinud renoveerimistööd.

Lisaks 9900 uuele klapptoolile uuendati ka staadionit ennast.

"Vana pinnas on välja kaevatud, tehtud drenaažid nagu ajakohane ja on saanud uue rajakatte, uue muru, tuletorni ja uue spordimaja," kirjeldas MTÜ Eesti Spordiselts Kalev juhatuse liige Aleksander Tammert.

20. augustil on staadionile planeeritud Eesti taasiseseisvumispäeva üritus Vaba Rahva Laul.

1. juulil on ehituse valmimistähtaeg, kuid suuremaid võistlusi tuleb veel oodata, sest Kalevi keskstaadionil pole veel kasutusluba. Ka 1. juulil ei saa sportlased kohe staadionile treenima.

"1. juulil ilmselt mitte veel. Võib tehniliselt seda küll saada teha, aga praktikas ootame ka kasutusluba," sõnas Tammert.

Kasutusloa saamise osas ei oska Tammert kindlat vastust anda. "Loodame, et seal ei ole pikka viivitust ja koostöö sujub."

2017. aastal võitis Kalevi keskstaadioni arhitektuurikonkursi ideekavand "Katel". Esimese etapi valmimine oli planeeritud 2019. aastasse, "Minu arm" tantsupeoks. Selleks ajaks projekt ei valminud.

Ideekavandi järgi peaks staadionil olevate istekohtade arv umbes kolmandiku võrra suurenema ning tribüün laienema. Tammerti sõnul ei ole seda praegu siiski plaanis ehitada.

"Meie poolt on väga suur ootus, et see saaks tehtud, sest väga palju on selle puhul vaeva nähtud nii arhitektide, sportlaste kui ka kultuuriinimeste poolt, kes on sisendit andnud. Aga kuna see realiseerub, on praeguses raskes olukorras kõik raha taga. Sellist suurt asja ei suuda spordiselts ise üksi teha, ikka tuleks vaadata linna ja riigi poole ja paluda nende abi," ütles Tammert.

2023. aasta juunis ja juulis toimuv noorte tantsupidu toimub Tammerti sõnul kindlasti Kalevi keskstaadionil.