Tallinna kommunaalameti kauaaegne juht lahkub ametist

"Täna (kolmapäeval – toim) teavitas keskkonna- ja kommunaalameti juhataja Ain Valdmann, et alates 1. oktoobrist paneb ameti maha. Ain on teeninud linnasüsteemi aastast 1976. Tema selja taga on meeletu töö Tallinna ülesehitamisel sõna otseses ja kaudses mõttes ja tema panust on raske üle hinnata," teatas Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

Uue ameti juhataja leidmiseks kuulutatakse välja avalik konkurss.

"Olen Tallinna kommunaalvaldkonda panustanud 45 aastat ja soovin nüüd teatepulga noorematele edasi anda. Kolm kuud lõpuspurti on veel ees, kokkuvõtteid ja tagasivaateid jõuab veel teha," ütles Ain Valdmann.

Valdmann asus linnasüsteemi tööle 1976. aastal. Aastatel 1977–1991 töötas ta Tallinna Linna Elamute Valitsuse plaaniosakonna juhataja, peainseneri ja juhatajana. 1993–1995 oli ta Mustamäe linnaosavanema asetäitja.

Alates 1997. aastast on Valdmann olnud Tallinna kommunaalameti juhtaja. Pärast asutuste ümberkorraldamist 2019. aastal jätkas ta Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja ametikohal.

Hiljuti teatas omal soovil ametist lahkumisest ka Tallinna haridusameti kauaaegne juhataja Andres Pajula. Pajula oli Tallinna haridusameti juhataja 17. märtsist 2003.

Edgar Savisaare aegsetest linnaametite juhtidest on jäänud seega ametisse transpordiameti juht Andres Harjo ja mupo juht Aivar Toompere.