Filipiini võimud sulgesid Maria Ressa asutatud uudisteportaali

Filipiinide börsikomisjon teatas kolmapäeval, et tühistas Rappleri tegevusloa. Rappleri vastu on algatatud ka mitu kohtuasja, kus väljaannet süüdistatakse maksudest kõrvalehoidumises. Ressa lubas börsikomisjoni otsuse siiski edasi kaevata, vahendas The Times.

"See on hirmutamine. See on poliitiline taktika, me ei kavatse oma õigustest vabatahtlikult loobuda. Kui me õigusest loobume, siis ei saa neid kunagi tagasi. Jätkame oma töö tegemist," ütles Ressa.

Duterte juhtimisel pidasid võimud sõda narkokaubanduse vastu. Sõja käigus tapeti tuhandeid kurjategijaid ja tavalisi tsiviilisikuid.

Rappleri sulgemine on seotud 2015. aastal ettevõttesse tehtud investeeringust. Siis investeeris Rapplerisse raha eBay asutajale Pierre Omidyarile kuuluv ettevõte Omidyar Network. Filipiinide börsikomisjoni teatel oli tegemist põhiseaduse rikkumisega. Rappler väidab, et Omidyaril pole firmas hääleõigust.

Ressat süüdistatakse veel laimus ja maksudest kõrvalehoidumises. Teda ähvardab kuueaastane vanglakaristus.

Kolmapäeval toimub Filipiinidel uue presidendi inauguratsioon. Ametisse astub Feridand Marcos, kes on samanimelise endise diktaatori poeg.