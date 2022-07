Vene raketid tabasid Odessa oblastit

Kui eile said ukrainlased teatada, et Odessa oblast on okupantidest vaba, sest venelased lahkusid Maosaarelt, siis reede varahommikul tabas Odessa sadamat raketirünnak, milles hukkus 17 inimest.

Oluline 1. juulil kell 7.40:

- Odessa raketirünnakus hukkus kümneid inimesi;

- ukrainlased on hädas Lõssõtšanski kaitsel;

- Ukraina kindrali Oleksii Gromovi sõnul on venelaste raketid erakordselt ebatäpsed ja tabavad seetõttu tsiviilobjekte.

Venelased korraldasid Odessale raketirünnaku

Venemaa raketid tabasid reede varahommikul Ukrainas Musta mere Odessa sadama lähedal üheksakorruselist kortermaja ja kuurordihoonet, tappes vähemalt 17 inimest ja vigastades kümneid, teatasid Ukraina võimud.

Üks rakett tabas Bilhorod-Dnistrovskõi linnas asuvat maja kell 1 öösel, tappes 14 inimest, teatas hädaolukordade ministeerium. Vigastada sai 30 inimest ja kõrvalhoones puhkes tulekahju.

Odessa oblasti administratsiooni pressiesindaja Serhi Brattšuk ütles Ukraina riigitelevisioonile, et käimas on päästeoperatsioon, kuna osa inimesi jäi rusude alla.

Brattšuk ütles, et veel üks rakett tabas kuurordirajatist, kus sai surma vähemalt kolm inimest ja haavata üks.

Zelenski tervitas strateegilist võitu

Neljapäeval teatasid ukrainlased, et ajasid viimased venelased Odessa oblastist – Maosaarelt minema. Ukraina lõunaringkonna väejuhatuse teatel lahkusid venelased nende tohutu suurtüki- ja raketirünnaku tõttu.

President Volodõmõr Zelenski tervitas strateegilist võitu, kuid rõhutas, et see ei taga veel turvalisust. "See ei tähenda, et vaenlane ei tule tagasi," sõnas ta oma neljapäeva hilisõhtuses videopöördumises.

"See piirab märkimisväärselt okupantide tegevust. Sammhaaval surume nad tagasi meie merelt, meie maalt ja meie taevast," rääkis Ukraina president.

Lõssõtšanskis jätkub intensiivne pommitamine

Ukraina väed on hädas riigi idaosas Lõssõtšanski linna kaitsel, kus neil tuleb vastu panna Venemaa tohutule tulejõule. Vene suurtükivägi pommitas linna eri suundadest, samal ajal kui ka Vene väed lähenesid linnale eri suundadest, rääkis piirkonna kuberner Serhii Haidai Ukraina televisioonis.

Vene väed püüavad Lõssõtšanskit ümber piirata alates sellest ajast, kui nende kätte langes naaberlinn Severodonetsk. Viimase elanikud on hakanud keldritest ja pommivarjenditest välja tulema ning püüavad rusude vahel oma elu uuesti üles ehitada.

"Peaaegu kogu linna infrastruktuur on hävitatud. Alates maikuust elame ilma gaasi, elektri ja veeta," ütles Reutersile Severodonetski 65-aastane elanik Sergei Oleinik. "Meil on hea meel, et see läbi sai ning varsti algab loodetavasti linna ülesehitamine ja saame tagasi minna enam-vähem normaalse elu juurde."

Severodonetski elanikud kõnnivad linna rusude vahel. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Alexander Ermochenko

Ukrainlased korraldasid lõunas vastuoperatsiooni

Ukraina sõjavägi teatas reedel Facebookis, et Ukraina väed tapsid riigi lõunapiirkonnas 35 Vene sõdurit ning tegid kahjutuks kaks lahingumasinat ja neli soomukit.

"Ukraina relvajõud ei hoia ainult kaitseliine, vaid korraldavad edukaid operatsioone, mille eesmärk on vabastada okupeeritud linnu Hersoni oblastis," ütles Telegramis Krõvõi Rihi sõjaadministratsiooni juht Oleksandr Vilkul.

Ukraina kindral: venelaste sihtmärk pole tsiviilobjektid

Vene väed on viimastel nädalatel kahekordistanud oma raketirünnakuid Ukrainale. Ukraina kindral Oleksii Gromov ütles neljapäeval antud pressikonverentsil, et pooled rünnakutest tehakse vanade sovetiaegsete ebatäpsete rakettidega. Tema sõnul on Venemaa püüdnud tabada Ukraina militaarobjekte ja kriitilise tähtsusega taristut, kuid vanade ja mitte kuigi täpsete rakettide kasutamine on kaasa toonud palju tsiviilohverid.

See läheb vastuollu mõningate Ukraina poliitikute hinnanguga, et venelased sihivad meelega tsiviilelanikke, et külvata paanikat.

Gromovi sõnul tabasid Ukrainat juuni teises pooles 202 raketti, mida on 120 võrra rohkem kui kuu esimeses pooles. Ta märkis, et viimastel nädalatel on Vene raketid hävitanud 68 tsiviilobjekti.