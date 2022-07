Eesti Energia juht: riik peab välja kuulutama hädaolukorra

Tatari sõnul ei taga Paldiskisse planeeritud LNG terminal, et meie võrku ka vähegi talutava hinnaga gaasi jagub.

Juhul kui LNG-terminal sügisel meie gaasivõrgus ei randu, jääb talvel gaasi puudu, rõhutas Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter ning lisas, et terminali saabumine pole sugugi kindel. "Siis peaks täna võtma erakorralised meetmed kasutusele, et gaasi tarbimist vähendada ja asendada seda võimaluse korral teiste energiaallikatega," ütles Sutter.

Sutter tõi näiteks Narva soojavõrgu, mida küttev koostootmisplokk läheb juulis hooldusesse. Selle asemel, et narvalaste vannivett gaasiga soojendada, kasutaks ta põlevkiviõli.

"Tuleks välja kuulutada gaasi varustuses hädaolukord võimalikult kiiresti. Et kaugkütjad ja tööstuslikud kasutajad saaksid ajutiselt erandkorras minna taotlema keskkonna kompleksloa muudatusi keskkonnaametist," ütles Sutter.

Keskkonna kompleksluba on vaja muuta selleks, et gaasi asemel põlevkiviõli või mõne muu reostavama kütusega kütta. Loaga koos peaks Sutteri sõnul saama ka erandi, et mööda minna karmidest keskkonnanõuetest. Nii ei tuleks osta kalleid filtreid, mis kütteõli jääke keskkonnast eemale hoiavad.

"Kui me kohe sellega sellega tegelema ei hakka, jõuab juba kütteperiood kätte ja siis on juba hilja hakata neid muudatusi tegema," ütles Sutter.

Ta tuletas meelde, et lisaks keskkonnaloa taotlemisele peaksid kaugkütteettevõtted tegema ka tehnilisi töid ja pealekauba alternatiivse kütuse ette ostma.

"Ega meie põlevkiviõli tootjana ju ei tea täpselt, kas ja kui palju seda talveks on vaja varuda. Ja meil on pikad lepingud, millega see õli on maha müüdud. Me peaksime hakkama seda kohe talveks kõrvale panema, et olla valmis seda ka pakkuma," rääkis Sutter.

Tatar: hädaolukorra peaks välja kuulutama omavalitsused

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Timo Tatar nõustub, et kaugküttefirmad võiks end igaks juhuks gaasi asendamiseks valmis seada.

"Seal on küll vaja välja kuulutada kohaliku omavalitsuse hädaolukord, selleks, et kaugküttes oleks võimalik pikemaajaliselt teisi kütuseid kasutada," ütles Tatar. "Aga otseselt üleriikliku gaasituru hädaolukorra väljakuulutamist vaja ei ole."

"Aga omavalitsused ütlevad, et aga miks me peaks kaugküttes hädaolukorra välja kuulutama, kui gaasitarnetega pole hädaolukorda," vastas seepeale Hando Sutter. "See on surnud ring ja keegi peab esimese sammu tegema."

Sutter rõhutas, et ilma hädaolukorrata pole keskkonnaametilt erandite tegemist loota. Tatar jälle ütles, et kaugkütteettevõtetel tasub omavalitsustele oma probleemidest rääkida. Riikliku otsuse puudumine ei sea omavalitsusele tema sõnul mingeid piiranguid. Samuti pole tarvis omavalitsusel oodata, et talv kätte jõuaks ja gaasist päriselt puudus tekiks. Hädaolukorra võib välja kuulutada juba suvel, rõhutas Tatar.

"Gaasihanked on täna paljudel kaugkütteettevõtetel käimas. Kui nende gaasihangete tulemusena selgub, et turul ei ole piisavalt julgust, kui gaasimüüjad ei ole valmis eelolevaks talveks katlamajadele gaasi pakkuma, siis see on see alus, mida on vaja, et kohalik omavalitsus saaks välja kuulutada kohaliku taseme kaugkütte hädaolukorra," selgitas Tatar.

Terminalist tulev gaas võib olla ebamõistlikult kallis

Tatar kinnitas, et kui LNG-terminal sügisel valmis saab, on piirkonnas piisav võimekus gaasi vastuvõtmiseks. Samas rõhutas ta, et ootama jääda seda maksa. Gaasihangete tulemused tulevad paljude ettevõtete jaoks lähinädalatel. "Ja seejärel on juba paslik kohalikel omavalitsustel välja kuulutada hädaolukord," sõnas Tatar.

Tatar selgitas, et terminali Eesti või Soome rannikule toomine on ainult pool rehkendusest. "Teine asi on ikkagi gaasi kättesaadavus maailmaturul ja selle gaasi hind. Me võime leida ennast väga vabalt sügisel olukorrast, kus seda gaasi on tõesti võimalik saada aga selle hind on nii kõrge, et igal juhul on mõistlik kasutada teisi kütuseid."

"Elering teeb gaasitaristu," lisas Tatar. "Aga olukorras, kus üle maailma seda LNG-d nõutakse ja ollakse valmis selle eest maksma piltlikut igasugust hinda, siis kas need molekulid siia jõuavad, kas nad jõuavad siia mõistlike hindadega, seda riski ei ole mõistlik praegu talveks lahti jätta."