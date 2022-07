Prantsuse raudteetööliste streik süvendab Euroopas reisihäireid

Riikliku raudteefirma SNCF-i pressiesindaja kinnitas, et firma kärbib teenuste pakkumist. Ühendused Hispaaniaga ja öine rong Viini on peatatud. Häiritud on ka kiirrongide liiklus Prantsusmaal, vahendas Bloomberg.

SNCF-i töötajaid esindavad ametiühingud nõuavad palgatõusu seoses inflatsioonikasvuga. Prantsusmaa president Emmanuel Macron on üha suurema surve all, et tema valitsus toetaks tarbijaid, vahendas Bloomberg.

Raudteetööliste streik saabus just siis, kui Prantsusmaa koolides algas suvevaheaja periood. Palgatõususu nõuavad samuti lennujaamade töötajad. Umbes 20 protsenti Charles de Gaulle'i lennujaama lendudest tühistati eelmisel nädalal.