Lendamisega seotud tarbijakaebuste arv on märgatavalt kasvanud

"Lennureiside ja lennureisija õigustega seotud pöördumiste arv on praegu tõepoolest tavapärasest suurem," ütles TTJA tarbijate ja ettevõtjate nõustamise osakonna juhataja Kristina Tammaru ERR-ile.

"Hetkel on töös üle saja tarbija lennureisiteemalise pöördumise. Periooditi on kaebuste hulk erinev, näiteks kui Tallinna lennujaamas toimub mõne tšarterlennu pikaajaline hilinemine, kajastub see alati ka meie töölaual. Praegu laekub igapäevaselt ka näiteks aprilli- ja maikuu hilinemistega seotud kaebusi," märkis Tammaru.

Kõige rohkem puudutavad kaebused lendude pikaajalist hilinemist, kuid küsitakse ka lendude tühistamise teemal, pagasi hilinemisega seoses, pardale mittelubamise osas jne.

Tema sõnul pöörduvad tarbijad ameti poole eelkõige nõu ning info saamiseks, küsides millised on reisija õigused ja kuidas nad konkreetses olukorras peaksid tegutsema.

Probleemi lahendab toimumiskoha riigi amet

Sellega seoses rõhutas Tammaru, et tarbijavaidluste lahendamisel tuleb meeles pidada, et neid lahendatakse asukohapõhiselt, ehk selles riigis, kus probleem tekkis.

"Kui reisija ei jõua lennuvedajaga kokkuleppele ning leiab, et tema õigusi on rikutud, tuleb lähtuda nii-öelda intsidendipõhisest lähenemisest. See tähendab seda, et selle riigi rakendusasutus või kohtuväline kaebuste lahendamise üksus on pädev reisija kaebust menetlema, kus intsident - hilinemine, tühistamine, pardale mittelubamine - aset leidis," rääkis Tammaru. "Seega ei saa TTJA ega tarbijavaidluste komisjon menetleda neid kaebusi, kus reisijad on hilinemise või tühistamisega kokku puutunud teiste riikide lennujaamades. Küll aga saame me reisijaid nõustada ning juhendada, kuidas pöörduda vastava riigi pädeva asutuse poole," lisas ta.

Eestis toimunud intsidentide korral võtab amet ühendust lennuvedajaga ning selgitab välja kaebuse asjaolud, näiteks selle, kas hilinemist või tühistamist põhjustasid erakorralised asjaolud, mis vabastab vedaja hüvitise maksmisest või ei, selgitas Tammaru.

"Kaebuste puhul, kus lennuvedaja on Eestis registreeritud ettevõte või omab Eestis filiaali, saab tarbija pöörduda vaidluse lahendamiseks Tarbijavaidluste komisjoni," lisas ta.

Probleemide tekkimisel võta ühendust vedajaga

Tammaru sõnul tuleb lennureisi ajal probleemide tekkimisel kõigepealt ühendust võtta lennufirma esindajatega, sest lennuvedaja peab pakkuma reisijale vastavalt tema seaduslikele õigustele nii asenduslendu, majutust kui ka maksma hüvitist, kui reisijal on selleks õigus.

"Paraku on paljudes lennujaamades väga pikad järjekorrad teenindusleti juurde ning sageli tuleb kaua oodata, enne kui õnnestub lennuvedaja esindajani pääseda. Kui peaks juhtuma, et reisijal ei õnnestugi lennuvedajaga kontakti saada ning tuleb lennu tühistamise või pikaajalise hilinemise tõttu, mis näiteks jätab reisija maha ka jätkulennust, osta uued piletid või leida ise majutus, tuleks vastavad kuludokumendid kokku koguda ning esitada lennufirmale kulude hüvitamiseks kaebus," selgitas TTJA osakonnajuhataja.

Ühe võimalusena probleemide tekkimist ennetada soovitas Tammaru kasutada otselende või kui see ei ole võimalik, siis broneerida kogu reis ühe ja sama lennufirma kaudu ning vältida lennuvahendusportaalides erinevate vedajate lendude kokku sobitamist.

"Kindlasti tuleks vormistada ka reisikindlustus ja kindlustustingimused hoolega läbi lugeda, veendumaks, milliseid olukordi kindlustuskaitse katab. Vajadusel tuleks kindlustusfirmaga ka üle rääkida, millisel juhul kindlustus kehtib," soovitas ta.

Kindlustusfirma Iizi teatas sel nädalal, et nende juures on märgata huvi kasvu sõlmida lisaks reisitõrke kindlustusele ka lisakaitse streigi, ürituse ärajäämise või loodusõnnetuse tekitatud kahjude vastu.

Tammaru soovitas lugeda läbi ka TTJA kodulehel esitatud nõuanded probleemivabaks lendamiseks.

Euroopa ja kogu maailma lennujaamades on koroonakriisi järgselt kasvanud kiiresti lennureisijate arv, mistõttu vahepeal personali vähendanud lennujaamad ning lennukompaniid ei suuda kõiki reisijaid õigeaegselt teenindada, mis on kaasa toonud tavapärasest rohkem reiside hilinemist ja ärajäämist.