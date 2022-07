Juuni keskmine elektri hind oli üle 100 euro kõrgem kui mullu

Juunis oli elektri keskmine hind Nord Pooli Eesti hinnapiirkonnas 173,83 eurot megavatt-tunni eest, mis on veidi üle 100 euro enam kui aasta tagasi.

Möödunud aasta juunis oli kuu keskmine hind 71,68 eurot megavatt-tunnist.

Kuu keskmine hind on Eestis olnud kõrgem vaid detsembris, mil see oli 202,65 eurot.

Lätis ja Leedus kujunes keskmine börsihind juunis siiski Eestist märkimisväärselt kõrgemaks, vastavalt 218,29 ja 223,16 eurot megavatt-tunni kohta. Soome kuu keskmine oli 140,10 eurot megavatt-tunnist.

Neljapäeval langeb Eesti päeva keskmine hind 205,92 eurole, päev varem oli see 288,48 eurot megavatt-tunni kohta. Kõige odavamal tunnil ehk kella kolmest neljani on megavatt-tunni hinnaks 160 eurot ning hind on kalleim kella üheksast kümneni, mil ulatub napilt üle 300 euro.

Lätis ja Leedus jääb neljapäeva keskmine Eestist veel märkimisväärselt kõrgemaks ehk vastavalt 297,04 ja 307,64 euro juurde megavatt-tunnist. Soomes kerkib hind päevaga üle 40 euro 187,69 euroni.