USA Föderaalreserv otsustas rahapoliitika karmistamist kiirendada

USA Föderaalreservi juhid leppisid juunis kokku, et kiire inflatsiooni tõttu peavad nad kiirendama intressimäärade tõstmist ja tõstma need piisavalt kõrgele, et aeglustada majanduskasvu.

Föderaalreservi juhid otsustasid juunis tõsta intressimäärasid 0,75 protsendipunkti võrra. See on suurim tõus alates 1994. aastast. Mitmed ametnikud teatasid, et on valmis toetama veel sellist intressimäärade tõstmist juuli lõpus toimuval koosolekul, vahendas The Wall Street Journal.

Föderaalreservi juhid leppisid eelmisel kuul kokku, et peavad tõstma intressimäärad piisavalt kõrgele, et aeglustada majanduskasvu, selgub kolmapäeval avaldatud Föderaalreservi protokollist.

"Protokollist selgub, et ametnikud on leppinud, et inflatsiooniga võitlemine võib kaasa tuua suurema majanduslanguse riski. Kuid nad on valmis seda hinda maksma," ütles finantsfirma JPMorgan ökonomist Michael Feroli.

Protokolli avaldamine mõjutas ka aktsiaturgusid. Dow Jonesi tööstuskeskmine tõusis 0,2 protsenti ehk 31037,68 punkti tasemele.

Hiljutised andmed viitavad, et USA-s tarbimise kasv aeglustub. Toorme- ja energiahinnad on samuti langenud pärast eelmise kuu Föderaalreservi koosolekut. Samuti näitavad hiljutised andmed, et tarbijad kulutavad rohkem raha teenustele. Paljud majandusteadlased loodavad, et see leevendab üldist hinnatõusu, teatas The Wall Street Journal.