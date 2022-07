Koalitsioonileppesse jõuab hooldekodu võimaldamine pensioni eest

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna teatel jõudsid koalitsiooniläbirääkijad üksmeelele, et alates aastast 2023 jõustub omastehoolduse reform ehk hooldekodu muutub seda vajavatele eakatele kättesaadavaks sõltumata tema ja ta perekonna rahalistest võimalustest.

"Meie ettepaneku järgi hüvitab riik neile, kellel hinnatud vajadusel on hooldekodu ainus lahendus toimetulekuks, alates järgmisest aastast hooldekodu maksumusest selle, mis inimesel pensionist puudu jääb. Teisisõnu peab abivajaja saama pensioni eest hooldekodu koha," rääkis riigikogu sotsiaalkomisjoni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees Helmen Kütt.

Sotsiaaldemokraatide lahendus näeb ette, et hooldekodu muutub seda vajavatele eakatele pensioni eest kättesaadavaks. Hinnavahe jääb riigi ja omavalitsuste kanda. Täpse rahastusmudeli väljatöötamine on valitsuse ülesanne.

Hooldekodu koha kõigile kättesaadavaks muutmise hinnanguline kulu on 40 miljonit eurot aastas. 2022. aastal on keskmine vanaduspension 595 eurot ja hooldekodu koht maksab keskmiselt 1000 eurot. Järgmisel aastal tõuseb vanaduspension oluliselt. Eesti vanemaealiste vaesus on Euroopa üks suuremaid ja koos rahvastiku vananemisega kasvab seega ka hooldust vajavate inimeste arv.

Sotsiaaldemokraatide ettepanek koalitsioonilepingus annab võimaluse naasta tööturule paljudele inimestele, kes praegu on seotud oma lähedase kodus hooldamisega.

Koalitsioonikõnelusi peavad praegu Reformierakond, Isamaa ja sotsiaaldemokraadid.