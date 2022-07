Jaan Toots: peab selgeks saama, mille eest Keskerakond võitleb

Keskerakonna esimeheks pürgiva ettevõtja Jaan Tootsi sõnul peab selgelt välja joonistuma, mille eest Keskerakond võitleb. Teenekas keskerakondlane Olev Raju aga ütles, et toetab Tootsi kandidatuuri, sest paljud asjad on erakonnas ligadi-logadi.

Poolteist kuud tagasi pakkus Keskerakonna Valga osakond, et Jaan Toots võiks hakata juhtima erakonna volikogu. Ehkki lõpphääletusel jäi Toots alla endisele keskkonnaministrile Tõnis Möldrile, oli vahe kõigest üks hääl.

"Peale seda hakati mulle piirkondadest helistama, et kas ma ei mõtleks selle peale, et ma võiks ka erakonna esimeheks kandideerida," rääkis Toots, kes on nüüd mõne nädalaga praktiliselt kogu Eesti läbi sõitnud.

Esialgu mõtles ta rohkem juhatuse liikme kohale. Toots arvutas reede õhtupoolikul, et sinna on teda pakkunud vähemalt 19 piirkonda. Teada on, et vähemalt Mustamäe, Saaremaa ja Tartu piirkond on Tootsi ka juhatuse esimehena üles seadnud. Mustamäe ja Saaremaa esitasid korraga ka Jüri Ratase kandidatuuri.

Toots rõhutas juba mitmendat korda, et ta ei kandideeri kellegi vastu. Aga tal on enda sõnul mitmeid mõtteid. "Keskerakonnas on see asi, et meil peab selgelt välja joonistuma, et mille eest me võitleme. Viimasel ajal on see suhteliselt segaseks jäänud," selgitas Toots.

Tartu juhatuse liige: asjad on ligadi-logadi

Mida ta täpselt sellega mõtleb, lubas esimehekandidaat avada 13. augustil, kui tema koduväljakul Tartus Keskerakonna kongressi peetakse.

Ka Saaremaa piirkonna esimees Mihkel Undrest ootab Tootsi kõnet. Enne ta mehe häid ja halbu külgi välja tooma ei hakka. "Demokraatlikus ühiskonnas on alati parem, kui on mitu kandidaati," ütles Undrest.

Niisamuti põhjendas Tootsi ja Ratase korraga esitamist Mustamäe piirkonna juht Lauri Laats. Tartu piirkonna juhatuse liige Olev Raju aga näeb sarnaselt Tootsile, et erakonna fookus peaks täpsemaks saama.

"Üle poole erakonna liikmeid on seeniorieas," rääkis teenekas majandusteadlane Raju. "Aga need põhilised seenioride punktid, mis väga valusad on, need vanade hooldekodud ja muu, need on lahendamata," ütles Raju.

Tartu piirkond esitas juhatuse esimehe kandidaadiks ainult Jaan Tootsi. "Tartu piirkond ei ole praeguse olukorraga rahul, mis erakonnas on," põhjendas Raju. "Paljud asjad on ligadi-logadi," lisas ta.

Raju sõnul teeb tartlastele tuska see, Jüri Ratas pole väga paljudesse piirkondadesse kaua aega jõudnud. "Kuidagi on asi läinud valitsuse-Toompea-Tallinna keskseks," selgitas Raju. Jaan Toots aga on käinud nii Põlva-, Võru-, Valga-, kui Tartumaa kõige olulisematel erakondlikel sündmustel ehk konverentsidel. Lõuna- ja Kagu-Eesti on talle olulised.

Toots viiks Keskerakonna hääle raadiosse

"Ma tahtsin juba kaks aastat tagasi, et me äkki kõik koos suudaksime teha veebis Tartu televisiooni vähemalt tund aega nädalas," rääkis Toots ning lisas, et ei loobu ka unistusest rajada Tartusse linnahall.

Tartu televisioon polnud niisama valimiste-eelne mängukann. Jaan Toots selgitas, et erakond vajab väljundit. "Meil ei ole ajalehte, meil ei ole raadiot, meie toetajad kuulevad meist ainult läbi üldajakirjanduse," ütles Toots.

Ka erakonna legendaarne ajaleht Kesknädal ilmub ränkade eelarvekärbete tõttu ainult veebis. Toots selgitas, et Kesknädala tagasitoomisega ei tohiks piirduda. Televisioon on kallis, aga raadio oleks erakonnale jõukohane.

"Mina toon siin väga eeskujuks EKRE-t, kes igal pühapäeval esinevad ja pärast kolm päeva seda arutatakse ja kommenteeritakse. Mina leian, et selline raadio peab ka Keskerakonnal olema," rääkis Toots.

Segadust tekiavad koalitsioonide lagunemised

Nii Raju kui Toots räägivad, et erakonnas on neid, kes ootavadki rohkem suhtlust. Mitte ainult raadio või ajalehe teel vaid otse, nii, et asju läbi arutataks. Nii näiteks on paljudele segaseks jäänud, mis valikuid riigi tasandil tehakse.

"Kas oli õige omaaegne EKRE valitsusest lahkumine?" küsis Raju. "Sest mis puutub reformierakonnaga valitsuses olekusse, siis minule tehti 25 aastat tagasi väga ilusti selgeks, et Reformierakonnaga koos valitseda ei ole võimalik."

EKRE ja Isamaaga hoitud võimuliidu lagunemise kohta on küsimusi teistelgi Keskerakondlastel, tõdeb Toots. "Kui valitsusest välja minnakse, oleks pidanud arutama seda juhatusega, tegema kollegiaalse otsuse, aga seda tehti väga väikses ringis," märkis Toots, kelle sõnul tegi see muret ka juhatuse liikmetele.

"Jüri Ratasel on hästi hea suur omadus, ta oskab hästi koalitsioone kokku panna," kiitis Toots. "Iseasi, kuidas nendest välja tullakse."