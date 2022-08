Politoloog: Toots ja Ratas pole Keskerakonna juhiks võrdsed kandidaadid

Uue tulijana kandideerib Keskerakonna esimeheks ettevõtja Jaan Toots. Mees, kelle taga on tema sõnutsi peaaegu pooled erakonna liikmed, peab oluliseks tuua erakonda rohkem noori.

"Mina muretsen selle eest, et meil noori peale tuleks, Tartus on nelja aastaga 40 noort (juurde tulnud). Linnas, mis tegelikult on Reformierakonna ja Eesti 200 meelne ning noortelinn. Järelikult me oskame nendega tööd teha, me oskame neid hinnata. See on Keskerakonnas tegelikult suur viga, et meil noorte pealetulek on väike," rääkis Toots.

Oma toetust erakonnaliikmete seas usub suureks ka praegune esimees Jüri Ratas, kes peab enda väärtuseks kogemusi.

"Põhimõte on see, et erakonna liikmed ju mind tunnevad, ma olen selles erakonnas olnud, nagu ma ütlesin, üle 20 aasta kohaliku omavalitsuse tasandil Tallinna linnas, riigi tasandil, erakonna noortekogus, juhatuses. Erakonna liikmed teavad mind ja ma olen üsna usinasti ka käinud inimestega kohtumas üle Eestimaa. Nii et neid positsioone ja arvamusi, kuidas Keskerakonnale tuua valimisvõit riigikogu valimistel 2023, olen ma tutvustanud. Ja üks on küll kindel, et me oleme taas ainus alternatiiv täna Eesti poliitikas Reformierakonnale," rääkis Ratas.

Politoloog Erik Moora sõnul mõjub kahe kandidaadi heitlus erakonnale küll hästi, sest tõmbab tähelepanu ja mängitakse välja pinget, ent kandidaadid ei ole võrdsed.

"Kui vastas oleks tõsiseltvõetav kandidaat, siis ma ütleksin, et erakonnasisene pinge on tõesti kulmineerumas, aga Jaan Toots on, esiteks, siiski kergekaallane. Talle anti juhtida Tartu osakond, sellele järgnesid suured sisetülid, pinged, kohe järgnes Tartu koalitsioonist välja kukkumine, kohe järgnes valimistel Tartus põhimõtteliselt kaotus. Keskerakond ei ole seal ajalooliselt väga nõrk olnud, aga jäid kõige viimaseks sissesaanud erakondadest. See kõik tähendab, et Jaan Tootsi ei saa lugeda selliseks kandidaadiks, kes Jüri Ratase võimu kukutab," kommenteeris Moora.

Uute esimeeste kõrval saab erakond ka uue juhatuse.

"Keskerakonna kongressil valitakse 14 juhatuse liiget. Täna on kandidaate 34, mis tähendab, et ka kandidaate on kõvasti rohkem kui kohti, nii et ka seal võib tulla kõvasti rebimist. On ka uusi inimesi, kes juhatusse soovivad ja loomulikult ka vanu ja teatud, tuntud tegijaid," rääkis Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi.

Keskerakonna kongress peetakse Emajõe kaldal 13. augustil.