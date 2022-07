Viimsis valmis kultuuri- ja hariduskeskus Artium

Hoone arhitektid Siiri Vallner ja Indrek Peil on sulandanud kolme saali ja rohkete õpperuumidega multifunktsionaalse hoone Lubja klindi külje alla, kus tekib sünergia arhitektuuri ja looduse vahel.

"Seal taga on looduskaitseala, teisel pool tänav ja kaasaegne linnaruum. See maja on nagu sild inimese looduse ja sotsiaalse suhtlemise võrgustike vahel," ütles Peil.

Lisaks peamajale on keskuse kõrvale vanadesse kütusemahutitesse ehitatud kunstigalerii ja välilava. Ehkki ametlik avafestival toimub augusti keskel, on hea akustikaga saal meelitanud kohale esimesed partnerid – pühapäeval näiteks toimusid seal Järvi Akadeemia dirigeerimistunnid koos Baltic Sea Philharmonic orkestriga.

"Mina leian, et see on tähelepanuväärne sündmus, et Viimsis on võimalik niisugust suurt muusikat teha, nagu me täna hommikul tegime. Selles ilusas kontserdisaalis, ilusal laval ja väga hea akustikaga saalis muuseas. 500 kohta, kammersaal, proovisaalid ja siia saab maailmast isegi tuua esinema (artiste)," lausus dirigent Neeme Järvi.