Boris Johnsoni järeltulija selgub septembris

Suurbritannia parlamentaarse süsteemi kohaselt saab tooride järgmisest juhist automaatselt ka riigi peaminister.

Hääletusprotsess algab juba sellel nädalal, esimesse hääletusvooru pääsemiseks vajavad kandidaadid 20 parlamendisaadiku toetust. Lõpuks valitakse välja kaks kandidaati. Viimases voorus saavad hääletada kõik erakonna liikmed ja siis selgub ka uus tooride juht, vahendas Deutsche Welle.

Võimalike Johnsoni järeltulijate pikas nimekirjas on endine rahandusminister Rishi Sunak ja endine tervishoiuminister Sajid Javid. Pühapäeval teatas Suurbritannia välisminister Liz Truss, et tahab saada järgmiseks peaministriks.

Sunak on hankinud endale juba 30 parlamendiliikme toetuse ning võiks seega olla favoriit. Paljud mõjukad konservatiivid aga taunivad teda maksutõusude ja majanduses riigi osakaalu suurendamise pärast.

Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace, kes oli üks favoriite peaministri kohalt lahkuva Boris Johnsoni järglaseks, teatas laupäeval, et ei osale tooride juhi valimistel.

Johnson teatas eelmisel nädalal, et astub konservatiivide juhi kohalt tagasi, kuid jätkab peaministrina kuni uue tooride juhi selgumiseni. Johnson pole veel öelnud, keda ta eelistab näha enda järeltulijana.

Suurbritannia valitsus on juba praegu üha suurema surve all, et riik toetaks vaesemaid leibkondi ja langetaks makse. Inflatsioon on riigis jõudnud 9,1 protsendini, mis on viimase 40 aasta kõrgeim näitaja.