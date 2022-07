Pärnu Muusikafestival algas Neeme Järvi juubelile pühendatud kontserdiga

Avakontsert on pühendatud Järvi juubelile, kes sai 7. juunil 85-aastaseks.

Järvi tõdes, et on rõõm on üle kahe aasta taas Eestis ja Pärnus olla ning suure orkestri ees seista ja proovi teha.

"Dirigenditöö iseenesest on ju selline, mis ei ole üldse seotud praktilise prooviga, see on kõik tema kodune töö. Seal ta valmistab ette kõik, mida ta tahab juhatada, mis on tema plaan selle teose ettekandmise puhul ja kuidas ta seda siis kajastab oma dirigeerimisega orkestrile ja kuidas orkester sellest aru saab. Kas saab aru või ei saa aru. Kas ta oskab seda seletada oma kätega... Tegelikult see on üks peenike värk. Mulle see asi väga istub. Ma olen seda elu aeg proovinud ja mõnikord on isegi õnnestunud," rääkis Järvi.

Dirigent ja festivali kunstiline juht ja dirigent Paavo Järvi ütles, et igal festivalil on oma eripära, aga üldiselt on formaat sama.

"Meil on dirigeerimiskursused, õpilaskontserdid, meil on noored dirigendid, Meil on väga hea festivaliorkester, mis annab neli konserti seekord, mitte kaks. meil on neli solisti, kaks nendest on kõige paremad Eesti noored, Triin Ruubel, Marcel Kits. Siis on meil veel Joshua Bell, kes on maailmakuulus viiuldaja, kes on väga armunud Eestisse, tahtis kohe tagasi tulla. Ja Stefan Dohr, kes on Berliini Filharmoonikute esimene metsasarvemängija," rääkis Paavo Järvi.

Paavo Järvi jutu järgi on pool festivali pühendatud publikule ja pool noortele Eesti muusikutele, kes saavad meistrikursustel osaleda. 20 kursuslasest neli on Eestist. Muusikute kasvatamine on selle festivali peamine eesmärk, ütles Paavo Järvi.