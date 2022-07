Kallas: ühiskond ei võtaks enam ulatuslikke koroonapiiranguid vastu

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles, et koalitsioonilepingusse pandud lause ühiskonna lahti hoidmisest uue koroonalaine ajal on kantud lootusest, et järgmine laine tuleb eelmistest leebem.

"Koroonaviiruse levikuga toimetulemisel lähtume eesmärgist hoida ühiskond avatuna ja peame oluliseks avalike teenuste laialdast kättesaadavust," seisab koalitsioonilepingus.

Kallas selgitas ERR-ile, et valitsus üritab ühiskonda hoida võimalikult avatuna ka uue koroonalaine ajal. "Paraku tõesti on nii, et koroonanumbrid on jälle tõusuteel ja ka haiglas on numbrid tõusuteel. Nii et see on meie kõigi ühine huvi hoida ühiskond võimalikult avatuna ja kõik toimimas," lausus ta.

Kallas rääkis, et vaktsiinipasside taas kasutusele võtmist ei ole koalitsioon kokku leppinud. "Me tegelikult ei tea, kui raskeks see olukord kujuneb. Hetkel on lootus, et see uus laine ei taba nii raskelt kui eelmised. Lootus on, et neid täiendavaid piiranguid pole vaja kehtestada," rääkis Kallas.

Kallase sõnul annab uuele potentsiaalsele koroonalainele vastu minnes kindlust asjaolu, et selle vastu on kasutamiseks olemas nii vaktsiinid kui ka ravimid ning samuti inimesed, kellel on tekkinud koroona vastu immuunsus.

"Need koroona piirangud on inimeste vaimsele tervisele jätnud väga ränga jälje ja tekitanud väga palju frustratsiooni. Ma kardan, et ulatuslike piirangute kehtestamist ei võta ühiskond vastu nii, et neid reegleid päriselt järgitakse. Aga ikkagi see viirus levib inimeselt inimesele ja ainult inimesed saavad oma käitumisega selle viiruse levikut piirata," lausus Kallas.