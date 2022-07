Läti paigaldab teedele seadmed autode keskmise kiiruse mõõtmiseks

Läti riigiteede amet (LVC) on määratlenud 16 prioriteetset etappi, millele paigaldatakse keskmise kiiruse kontrollsüsteem, vahendas Läti rahvusringhäälingu uudistepoortaal LSM.lv Läti televisiooni teadet esmaspäeval.

"Käimas on läbirääkimised pakkujatega ja dokumentide kooskõlastamine. Eeldame hanke lõpuleviimist lähiajal ning saame planeerida, et esimesed etapid saavad valmis selle aasta lõpus: novembris ja detsembris. Järgmise aasta aprilli lõpuks saaksime kõik 16 esmatähtsat etappi keskmise kiiruse mõõtmise süsteemiga varustada," ütles Läti riigiteede ameti esindaja Anna Kononova.

Lätis on juba mõnda aega käinud arutelud, et liiklusohutuse parandamiseks paigaldada teedele keskmise kiiruse kontrollisüsteemid. Projekt kavatseti ellu viia 2021. aastal, seejärel lükati see 2022. aasta suvesse, kuid nüüd paistab, et see suudetakse käivitada aasta lõpus, vahendas LSM.lv.

Läti liiklusohutusameti (CSDD) andmetöötlusosakonna juht Juris Kreicbergs ütles, et kuni 8. juunini oli Läti liiklussurmade arv rekordiliselt madal, kuid suvega muutus olukord järsult. "Siis oli ligi kaks nädalat, kus keskmiselt oli üks liiklussurm päevas, mis on samasugune tase nagu aastatel 2007-2008. Siis oli väike paus, kuid õnnetused algasid uuesti juulis," rääkis Kreicbergs.

"Kõige rohkem hukkub inimesi liikluses väljaspool asulaid, asfaltteedel, kuiva ilmaga, päevasel ajal, hea nähtavusega, kui on kõik võimalused kiiresti sõita, " ütles Kreicbergs.

Kreicbergsi ja teiste ekspertide hinnangul aitaks keskmise kiiruse mõõtmise süsteemi kaamerate kasutuselevõtt oluliselt kaasa liiklusohutuse parandamisele. Üks selline radar asus pilootprojektina Tinuži maanteel ja tulemused olid paljulubavad, kuid projekt jäi siis soiku, kirjutas LSM.lv

Keskmise kiiruse mõõtmise süsteem erinevad üksikutest kiiruskaameratest selle poolest, et kaamerad on teelõigul kahes kohas. Autosid jälgitakse mõlemas punktis ja nende punktide vaheline keskmine kiirus arvutatakse kahest kaamerast saadud andmete tulemusel, nii et sõidukid ei saaks kaamerast möödudes lihtsalt kiirust aeglustada ja seejärel kiirendada tagasi üle lubatud kiiruse.