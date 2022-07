Orban: EL vajab sõjaga seoses uut strateegiat

Orban rääkis Rumeenias peetud kõnes, et lääne strateegia on üles ehitatud neljale sambale: sellele, et Ukraina suudab võita sõja NATO relvade abil; et sanktsioonid nõrgestavad Venemaad ja destabiliseerivad selle juhtkonda; et sanktsioonid kahjustavad Venemaad rohkem kui Euroopat; et maailm toetab Euroopat.

Orbani hinnangul on see strateegia aga läbi kukkunud, sest Euroopa valitsused vajuvad kokku nagu doominoklotsid ja energiahinnad on kiiresti kasvanud.

"Me istume autos, mille kõik neli rehvi on puruks: on täiesti selge, et niimoodi ei saa sõda võita," rääkis ta oma toetajatele.

Ta lisas, et Ukraina ei võida niimoodi sõda mitte kunagi, sest Vene armeel on "asümmeetriline ülekaal".

Tema sõnul on kohe uut strateegiat vaja. "Uus strateegia peaks keskenduma sõja võitmise asemel rahuläbirääkimistele ja hea rahuettepaneku koostamisele," ütles Orban.

Orban kordas, et Ungari ei sekku sõtta naaberriigis Ukrainas. Varem on ta öelnud, et Ungari ei toeta Euroopa Liidu embargosid või piiranguid Vene gaasi impordile, sest see kahjustab majandust.