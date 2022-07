Koroonaviirusega haiglasse sattunute arv on ühe kuuga kahekordistunud

Koroonaviirusega nakatumine on taaskord tõusuteel ja kuu aja jooksul on haiglasse sattunud positiivsete arv kahekordistunud. Teadlaste sõnul on liikvel olevad viirusetüved küll kergesti nakkavad, kuid leebed.

Kuu aja jooksul on haiglasse jõudnud koroonapatsientide arv kahekordistunud. Teadusnõukoja juhi Toivo Maimetsa sõnul järeldub sellest, et oleme tõusulaine alguses.

"Kui nüüd täpsemalt iseloomustada, siis eilse seisuga on meil viirusega haiglas 99 inimest. Neist on intensiivis viis, juhitaval hingamisel kaks. Need ei ole teab kui suured arvud, aga siiski enam-vähem sada patsienti haiglas on see, mis haiglatele ikkagi juba koormust lisab," ütles Maimets.

Lääne-Tallinna keskhaigla nakkuskliinikus on praegu 17 koroonaga patsienti ja haigla juht peab olukorda stabiilseks.

"Täna ei ole meil mitte ühtegi patsienti kolmanda astme intensiivravis ja üldiselt kõik need haiged, kes täna meil haiglas ravil viibivad, on mõõdukalt raskes seisundis. Nii et üldiselt nad ei ole raskes seisundis," ütles Lääne-Tallinna keskhaigla juht Arkadi Popov.

Ekspertide hinnangul on mõõduka seisundi taga praegu enim leviv viirusetüvi omikron-5.

"Omikron-5 kohta hea uudis on see, et tema haigusnähud, tema tekitatud haiguspilt ei ole oluliselt raskem kui eelmised omikroni tüved. Ja seda me näeme tegelikult ka intensiivravi vajaduse arvude järgi, aga ta on natuke veel aktiivsemalt leviv, kui eelmised omikronitüved," ütles Maimets.

Tartu Ülikooli viroloogiaprofessori Irja Lutsari sõnul tuli uus laine siiski mõnevõrra ootamatult: "Tundus, et hakkab kujunema pilt, et iga uus laine tuleb kuskil 5-6 kuu järgi. Praegu paistab, mis me näeme Lääne-Euroopas, et üks laine ei jõua veel ära lõppeda või nakatumine ei lähe väga madalale, kui juba uus laine tuleb otsa.

Teadusnõukoja juhi Maimetsa sõnul on kõrgendatud tähelepanu all Indiast pärinev omikron-2 variant, mida on juba leitud 14 riigist. Eestisse see veel jõudnud pole.