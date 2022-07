Maris Jesse naasis sotsiaalministeeriumisse ministri nõunikuna

Jesse, kelle asekantsleri ametiaeg mullu suvel lõppes, pidi esiti jätkama sotsiaalministeeriumi toonase kantsleri Marika Priske nõunikuna, ent augusti alguses vabastati Priske kantsleri ametikohalt. Tema ametist vabastamise peamiseks põhjuseks toodi COVID-19 vastu vaktsineerimise aeglane edenemine. Seejärel lahkus sotsiaalministeeriumist ka Jesse.

Teisipäevast on Jesse märgitud sotsiaalministeeriumi kodulehel ministri nõunikuks. Delfil ei õnnestunud Jesset ennast ega ka värsket töö- ja terviseministrit Peep Petersoni kommentaariks tabada.

Jesse on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi erialal ja kaitsnud magistrikraadi tervisepoliitikas ja -rahastamises London School Hygiene and Tropical Medicine'is ja London School of Economics and Political Science'is.

Jesse on olnud Tervise Arengu Instituudi direktor, Rahvusvahelise arengu ja rekonstruktsioonipanga tervise valdkonna vanemspetsialist. Ta on töötanud SA PRAXIS tervishoiupoliitika analüütikuna, keskhaigekassa direktorina, sotsiaalministeeriumi välissuhete osakonna peaspetsialistina.

2016. aasta augustist kuni augustini 2021 oli ta ametis sotsiaalministeeriumi terviseala asekantslerina.