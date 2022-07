Pelosi: Venemaa tuleb kuulutada terrorismi riiklikuks toetajaks

USA demokraadist esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi teatas USA välisministrile Antony Blinkenile, et kui Ameerika Ühendriikide Riigidepartemang ei lisa Venemaad terrorismi riiklike toetajate nimekirja, siis teeb seda USA Kongress.

Pelocy pidas Blinkeniga eelmine nädal kahe allika teatel telefonikõne, milles kinnitas USA Kongressi valmidust kuulutada Venemaa terrorismi toetavaks riigiks kui USA välisminister seda ise ei tee, vahendab Politico.

USA Kongress on õiguse nimetada mõni riik terrorismi toetavate riikide nimekirja volitanud USA välisministrile, kelleks on praegu demokraadist Anthony Blinken. Siiski on Kongressil õigus lisada riike sellesse nimekirja ka ise.

Ühe demokraatliku erakonna nõuniku sõnul ei ole ühtegi seadusandlikku põhjust miks Kongress ei saaks lisada Venemaad sellesse nimekirja.

Senaatorid Lindsey Graham ja Richard Blumenthal esitasid maikuus USA senatile eelnõu, milles nõutakse USA välisministrilt, et ta lisaks Venemaa terrorismi riiklike toetajate nimekirja. Mõlemad senaatorid külastasid ka hiljuti Kiievit, kus kohtusid Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga.

Praegu on USA välisministeerium lisanud terrorismi riiklike toetajate nimekirja Kuuba, Põhja-Korea, Iraani ja Süüria.

Nimekirja lisamine tooks endaga kaasa palju ulatuslikumad sanktsioonid kui need, mis seni Venemaa suhtes on kehtestatud. Peale kaitsevaldkonna kaubavahetuse keelu lisanduvad nimekirjas olevate riikide ekspordile täiendavad kontrollid nö topeltkasutusega kaupade kohta, mida oleks võimalik kasutada nii tsiviil- kui militaarkasutuses.

Samuti lisanduvad mitmesugused finantspiirangud ning mõjutatud oleksid ka isikud ja riigid, kes nimekirja lisatud riigiga kaubavahetust peavad.