CIA direktor: Putin on liigagi terve

William Burns ütles kolmapäeval Aspeni julgeolekufoorumil, et kuulujutud Vladimir Putini kehvast tervisest ei pea paika. Burns täpsustas, et öeldu ei ole formaalne julgeolekuhinnang. CIA direktori sõnul on Putin "liigagi terve", vahendab Politico.

Vladimir Putin on alates koroonapandeemia algusest ennast suuresti välismaailmast isoleerinud, tehes sel perioodil ka vähe välisreise.

Hiljutine Iraani visiit on alles kolmas alates Venemaa laiaulatuslikust kallaletungist Ukrainale 24. veebruaril. Juuni lõpus käis Putin Kesk-Aasias Tadžikistanis ja Türkmenistanis. Veebruari alguses külastas Putin ka Hiinat.

Putini tervise osas on alates veebruarist palju spekuleeritud.

Burns ütles ka arutelu käigus, et Venemaa soov saada droone Iraanilt näitab Venemaa kaitsetööstuse nõrkust.

Peadirektor tõi ka välja USA luurehinnangu, et Ukrainas on hukkunud ligikaudu 15 000 Vene sõdurit ning tõenäoliselt 45 000 sõdurit on saanud lahingute käigus haavata. Burnsi hinnangul on ukrainlaste kaotused olnud küll väiksemad, kuid on olnud siiski märkimisväärsed.