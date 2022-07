Saksa võimud koostavad uut gaasi säästmise plaani

Habecki teadanne tuli pärast seda, kui gaasi tarned läbi Nord Stream 1 gaasitoru jätkusid. Siis oli torujuhtmes gaasi umbes 40 protsenti gaasitoru läbilaskevõimsusest.

"Tehniliselt ei takistaks miski Nord Streamil naasmast täisvõimsusele. Madalam läbilaskevõimsus, umbes 40 protsenti, see on selgelt poliitiline ja kinnitab, et me ei saa tarnetele loota," ütles Habeck.

Habeck süüdistas Venemaad väljapressimises. Samuti teatas ta mitmetest meetmetest, mille eesmärk on suurendada riigi energiajulgeolekut.

Saksamaa valitsuse plaanitavad meetmed nõuavad kodanikelt oma energiatarbimise vähendamist. Gaasitarnete vähenemise kompenseerimiseks hakkab riik rohkem kasutama kivisütt.

Politico teatel kavatseb valitsus ka kanda kõrgemad gaasihinnad tarbijatele, mis tähendab inimestele suuremaid arveid. Habecki sõnul peaksid selle plaaniga kaasnema ka rahalised toetusmeetmed majapidamistele. Saksamaa rahandusminister Christian Lindner seda aga ei toeta.

Lindneri hinnangul puudub Saksamaal rahaline paindlikkus, et jagada oma kodanikele täiendavaid toetusi. Lindnder kuulub vabade demokraatide (FDP) ridadesse, Habeck on aga roheliste partei liider. Habeck väitis neljapäeval, et enamik sakslasi jagab tema vaatenurka. Gaasi säästmise meetmed peab valitsus veel ametlikult heaks kiitma.