Kalaranna promenaad tehti lõpuks lahti

Linnahalli ja Patarei vahele jääv Kalaranna promenaad valmis juba pea aasta aega tagasi, kuid inimestele avati see alles sel reedel.

Promenaadi välja ehitanud ja selle linnale üle andnud kinnisvaraarendusettevõtte Pro Kapital turundus- ja müügijuhi Maria Varblase sõnul on promenaadi ja pargiala kohalikele elanikele avamine kauaoodatud sündmus, millega saavad nii Kalaranna Kvartal kui kogu Kalamaja asum veelgi atraktiivsemaks elukeskkonnaks.

Kalaranna Kvartalis asuval Kalaranna tn 8 kinnistul valmisid käesoleva ehitusetapi käigus kaheksa maja, hooneid ühendav linnaväljak ning Kalaranna pargiala. Samuti korrastati sadama- ning rannaala, kus suuresti säilitati olemasolev looduskeskkond. Kvartal on planeeritud autovaba linnaruumina, kus parkimine on täielikult maa all. Planeeringu kohaselt rajatakse kvartali Patarei Merekindluse poolsesse ossa veel neli eluhoonet koos rohealadega.

Ligi dekaadi jagu küpsenud Kalaranna Kvartali arhitektideks on Mihkel Tüür ja Ott Kadarik (Kadarik Tüür Arhitektid) ning maastikuarhitektideks Maarja Tüür ning Kerttu Kõll (Sfäär Planeeringud). Kodude sisearhitekt on Galina Burnakova.