Nasval peeti lestakohvikute päeva kohaliku lesta nappuses

Kunagises kalurikülas, tänases Nasva alevikus peetakse juba neljandat aastat lestakohvikute päeva. Tänavuste kohvikute eripäraks on aga see, et valdavalt on kohvikutes kaubeldav lestakala välja püütud kaugematest meredest, mitte Nasva rannikuvetest.

Suitsukalameister Tiina Mai ütles, et on lesta suitsutanud pea 30 aastat, aga nii kehva lesta-aastat pole veel näinud. "Üks on kindel, et vähem teda on," ütles ta.

Suitsukalameister Raul Paabu pakkus saarlastele Läti lesta. "Meil on seekord Läti lest. Noh, vesi on meil ju sama ja Läti siinsamas lähedal. Neil paistab, et lesta jätkub ja meil pole üldse," rääkis Paabu.

Ta kiitis siiski, et lätlastel on kenad ja paksud lestad.

Kohvikupidaja Triin Sepp aga pakkus Pärnu lahe lesta.



Sellel, et kümnekonnas lestakohvikus nii laia geograafilise päritoluga lestakala müüakse, on kindel põhjus.

Nasva kutseline kalur Karli Laid ütles, et laupäeva hommikune saak ei olnud just kiita. "20 võrku oli ja võib öelda, et kaks lesta võrgu kohta," sõnas ta.