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Ungari ratifitseerib naisi kaitsva Istanbuli konventsiooni

Välismaa
Ungari parlamendihoone
Ungari parlamendihoone Autor/allikas: SCANPIX/EPA/TIBOR ILLYES
Välismaa

Ungari teatas neljapäeval tervest reast meetmetest, mille eesmärk on parandada naiste õigusi, sealhulgas Istanbuli konventsiooni ratifitseerimisest.

Euroopa Liidu meelne konservatiivne peaminister Péter Magyar, kes saavutas aprillis ülekaaluka valimisvõidu, soovib laiaulatuslike reformidega pöörata uue lehekülje Viktor Orbáni 16 aastat kestnud valitsemisajale.

Ta ütles, et Ungari, üks viimaseid Euroopa Liidu riike, mis pole Istanbuli konventsiooni veel ratifitseerinud, kavatseb naistevastase vägivalla tõkestamisele suunatud leppe ratifitseerida.

Orbáni valitsus oli Istanbuli konventsiooni vastu, väites, et selle tekst toetab "sooideoloogiat".

"Võtame selge ja vastutustundliku kohustuse lõpetada tegevusetuse ajastu," ütles Magyar Facebooki videos, lisades, et tema valitsevasse Tisza parteisse kuuluvad 44 naisparlamendiliiget tegid selle ettepaneku.

Istanbuli konventsiooni koostas Euroopa Nõukogu, Euroopa Liidust eraldiseisev rahvusvaheline inimõiguste institutsioon.

Kõik EL-i riigid on lepingule alla kirjutanud, kuid 27 liikmesriigist viis, Bulgaaria, Tšehhi, Ungari, Leedu ja Slovakkia, ei ole seda ratifitseerinud.

Magyar ütles ka, et valitsus tühistab vastuolulise 2022. aasta "loote südamelöökide" määruse, mis kohustas enne aborti kuulama loote elulisi näitajaid.

Samuti muudetakse SOS-pillid retseptivabaks, et aidata vältida soovimatuid rasedusi ja vähendada abortide arvu, lisas ta.

Praeguse Ungari seaduse kohaselt võib aborte teha kuni 12. rasedusnädalani, kuid raskete geneetiliste või arenguanomaaliate korral võib seda tähtaega pikendada kuni 24 nädalani.

Enne raseduse katkestamise loa saamist peavad naised kohtuma pereteenistuse töötajatega.

Naiste õiguste organisatsioon Patent tervitas Magyari teadaandeid kui "olulist" arengut, lisades, et aastatepikkust eestkostetööd on lõpuks kuulda võetud.

"Meil on veel palju tööd ees ning me alustame väga madalalt tasemelt, Euroopa Liidu halvimate näitajatega," teatas Patent Facebookis.

EL-i Põhiõiguste Ameti 2024. aasta uuringu kohaselt on üle 54 protsendi Ungari naistest kogenud partneri poolt füüsilist, psühholoogilist või seksuaalset vägivalda, mis on Euroopa Liidu kõrgeim näitaja.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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