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Vabatahtlikud IT-spetsialistid harjutavad Tallinna lennujaama küberründe tõrjumist

Eesti
Tallinna lennujaam.
Tallinna lennujaam. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Küberründe katsed Eesti elutähtsate asutuste vastu on muutunud igapäevaseks. Sel nädalal harjutavad vabatahtlikud IT-spetsialistid, kuidas hoida ulatusliku rünnaku korral töös Tallinna lennujaama.

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) küberreservi kuuluvad IT-spetsialistid peavad etteantud stsenaariumi järgi Tallinna lennujaama tabanud kaost lahendama: reisijaid ei saa lennule registreerida ja pagasisüsteem ei tööta.

"Sajad lennureisijad jäävad sisuliselt pagasita, pagas ei jõua lennule, päris inimeste nimekirjad ei jõua lennufirmadeni, päris inimesi tuleb käsitsi kontrollida. Samamoodi nagu pagasiga, ka lennud hilinevad, lennud jäävad ära, kahjunõuded tulevad," lausus RIA juhtivekspert Armani Pogosjan.

Niisugune olukord peegeldab ka praegu maailmas toimuvat.

"Mõni kuu tagasi oli täpselt sarnane rünnak meie naaberriigis Lätis. Mõni aasta tagasi oli veel suurem rünnak Dublini lennujaamas. Nii et need on kõik päriselulised olukorrad, mida me peame läbi harjutama," sõnas Pogosjan.

Eesti elutähtsa teenuse osutajad saavad küberründe katseid iga päev. Neist enamik suudetakse tõrjuda, mõjuga intsidente juhtub harva. Alles novembri alguses häkiti Selveri külmkappidesse. Tallinna lennujaam peab läbimänge praegu seega kahtlemata vajalikuks.

"Kõik suuremad ja tuntumad taristuettevõtted on potentsiaalsed rünnakuallikad ja täpselt samamoodi ka lennujaam. Kasv hakkas, kui Venemaa ründas Ukrainat. Võib-olla, mis on nüüd toimunud lihtsalt selle AI käekäiguga, on nende rünnete arv ka kasvanud. Kuna seda on lihtsam ja odavam teha, siis on ka neid ründeid rohkem," ütles Tallinna lennujaama juht Riivo Tuvike.

Riigi Infosüsteemi Ameti küberreservi jaoks oli see järjekorras viies õppus koostöös mõne Eesti kriitilise infrastruktuuri asutusega. Sellist vabatahtlikest IT-spetsialistidest koosnevat võrgustikku mujal maailmas ei leidu. Kuigi päriselus võib sellise rünnaku lahendamisele kuluda nädal ja õppusel anti igale meeskonnale vaid üks päev, loeti ettevõtmine siiski igati õnnestunuks.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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